Riba na manastirski način: Sveža i ukusna i narednog dana!

Riba na manastirski način nije samo obrok, već i deo kulturnog nasleđa, podsećanje na vreme kada se hrana pripremala sa strpljenjem

Riba na manastirski način predstavlja jedno od onih jela koje spajaju jednostavnost pripreme sa bogatstvom ukusa i dubokom tradicijom.

Manastirske kuhinje na Balkanu vekovima su negovale principe zdrave ishrane. Oslanjale su se na sezonske namirnice, prirodne začine i metode koje čuvaju hranljive vrednosti. U takvom ambijentu, riba je zauzimala posebno mesto – kao simbol posta, čistote i duhovne discipline. Recept se zasniva na ideji da se od malo sastojaka dobije puno ukusa. Tako se u pripremi koriste prosti sastojsci poput luka, peršuna i maslinovog ulja.

Ono što ovaj način pripreme čini posebnim jeste odsustvo teških začina i komplikovanih tehnika. Sve se svodi na lagano dinstanje i kuvanje na tihoj vatri, što ribu čini nežnom i lako svarljivom. Upravo zbog toga, riba na manastirski način nije samo obrok, već i deo kulturnog nasleđa, podsećanje na vreme kada se hrana pripremala sa strpljenjem i poštovanjem prema prirodi. Danas, ovaj recept je idealan za sve koji žele da spoje tradiciju i zdravu ishranu. Ili one koji žele da uživaju u jelu koje odiše autentičnim ukusom i mirisom domaće kuhinje.

Potrebno je:

3 parčeta oslića

glavica belog luka

suncokretovo ulje

svež peršun

suvi uzačini: origano, bosiljak, mirođija

maslinovo ulje

Priprema:

Suvi začini se izmešaju pa se riba isečena na parčiće i dobro prelije začinima i ostavi da odstoji dva sata u frižideru. Zatim se riba stavlja u pleh na papir za pečenje i preliva se uljem (po kašičica na svako parče). Na tepsiju se stavlja aluminijumska folija i peče se oko pola sata na 200 stepeni, zatim se skida folija i peče se još jedno 10ak minuta.

Zatim se u posebnoj činiji stavlja dosta belog luka i peršuna, maslinovog ulja i soli pa se to sve prelije preko vrele ribe.

Vratite foliju na ribu i ostavite da odstoji dok se riba ne ohladi ili do sutradan.

