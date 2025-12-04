Ribu nikad više ne valjajte u brašno: Kuvari koriste ovaj trik i ispadne savršeno hrskava, a manje masna

Tajna profesionalaca! Ako želite da riba bude savršeno hrskava, a bez viška ulja – izbacite brašno. Kuvari koriste kukuruzni skrob!

Pržena riba je prava poslastica jer nudi savršenu kombinaciju meke unutrašnjosti i hrskave kore. Iako je takva riba veoma ukusna, često se susrećemo sa jednim problemom: paniranje sa brašnom ima tendenciju da upije previše ulja, čineći ribu masnom i teškom.

I upravo to mnoge odvraća od toga da češće spremaju prženu ribu.

Zašto pripremati ribu bez brašna?

Priprema savršeno hrskave ribe može biti izazov. Tokom prženja, ključno je da se riba ravnomerno ispeče , ali da u isto vreme ostane sočna iznutra. Mnogo puta, paniranje sa brašnom nije najbolji izbor jer upija mnogo ulja, čineći ribu previše masnom.

Ali postoji rešenje koje profesionalni kuvari često koriste za lakšu, hrskaviju teksturu – a možda ga još niste probali!

Rešenje leži u kukuruznom skrobu

Ovaj metod omogućava da riba ne upije višak ulja prilikom prženja, što obezbeđuje hrskavu koru, ali i dalje lakoću jela. Uz ovaj jednostavan trik, vaša riba će biti zdravija, manje masna i još hrskavija.

Kukuruzni skrob stvara zaštitni sloj oko ribe, omogućavajući joj da zadrži svoju hrskavost i istovremeno sprečava prekomernu apsorpciju ulja.

Napomena: Da biste osigurali da kukuruzni skrob deluje besprekorno i da riba bude savršeno hrskava, temperatura ulja je presudna. Ulje mora biti dovoljno vrelo pre nego što spustite ribu. Ako je ulje previše hladno, riba će duže stajati u masnoći i, uprkos skrobu, počeće da upija ulje. Koristite ulje sa visokom tačkom dimljenja, poput suncokretovog ili kukuruznog, i nikada ne pretrpavajte tiganj – pržite u manjim serijama.

Umočite svaki komad pržene ribe u kukuruzni skrob da ga potpuno prekrijete, a zatim ga pažljivo spustite u vrelo ulje. Pržite ribu do zlatno smeđe boje i hrskave, pa stavite na papirni ubrus da se ocedi višak ulja.

Ovako pripremljena riba zaista će oduševiti svojom hrskavom teksturom i ukusom, a da pritom nije previše masna.

