Rolnice sa sirom oduševiće sve koji ih probaju, sočne i mekane kao duša, a uspevaju svima

Sočne i mekane kao duša, a idealne za doručak, ručak ili pak večeru. Rolnice sa sirom nestaju sa tanjira u trenu.

Ako tražite brz i jednostavan način da pripremite nešto što će vas zasititi i oduševiti ukusom. Ovaj recept je pravi izbor za vas, jer je jednostavan i svaki početnik može da napravi rolnice sa sirom.

Mogli bismo jesti mekane rolnice punjene sirom za doručak, ručak i večeru. Retko ih pravimo od nule kada ih jednostavno možemo pronaći u svakoj pekari, ali po ovom receptu zaista vredi zasukati rukave.

Priprema je jednostavna, a svako može da ih napravi po ovom receptu. Rezultat će oduševiti sve kada probaju ove mekane kolače. Napravite ih po ovom receptu sa lakoćom kao neko ko ih je pravio mnogo puta.

Rolnice sa sirom – sastojci:

600 g običnog brašna

300 ml mleka

100 ml ulja

1 jaje

1 kašičica soli

2 kašičice šećera

10 g suvog kvasca

Za fil:

100 g putera

200 g krem sira

Za premaz:

1 jaje

susam

Rolnice sa sirom – priprema:

Pomešajte toplo mleko, kvasac i šećer. Ostavite da se kvasac aktivira.

U dubokoj posudi umutite jaje i dodajte so i ulje. Sve dobro izmešajte i dodajte aktivirani kvasac.

Postepeno dodajte brašno i umesite glatko testo.

Stavite testo na toplo mesto i sačekajte oko sat vremena da se udvostruči.

Posle sat vremena, umesite testo i podelite ga na dva jednaka dela.

Svaki deo tanko razvaljajte u pravougaonik. Jedan deo premažite smesom krem sira i putera i preklopite preko drugog dela testa. Ponovo razvaljajte.

Testo isecite na trake širine dva centimetra, zatim svaku traku uvijte u spiralu i spojite krajeve da biste formirali oblik prikazan na fotografiji.

Stavite na pleh obložen papirom za pečenje, premažite jajetom i pospite susamom, pa pecite oko 25 minuta u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

