Majstorski roštilj za 1. maj: Dodajte samo 1 namirnicu u meso pre pečenja i topiće se u ustima

Otkrijte kako obična mineralna voda pravi najbolji roštilj za 1. maj koji ste ikada probali. Saveti srpskih majstora roštilja.

Roštilj za 1. maj: Tajni sastojak za najsočnije meso

Svi smo bar jednom poslužili roštilj koji je, uprkos trudu, ispao suv i bezukusan.

Nema veće neprijatnosti nego kad goste ponudite prepečenim „đonom“ dok se vi pravdate da je vatra bila previše jaka.

Srećom, vrhunski majstori imaju trik koji ne košta ništa, a pretvara svaki roštilj za 1. maj u kafanski specijalitet koji se topi u ustima.

Rešenje nije u skupim začinima, već u jednoj flaši iz vašeg frižidera koju obično čuvate za špricer.

Mala tajna iz kuhinje

Postoji jedna obična stvar koju verovatno već imate kod kuće, a koja pravi neverovatnu razliku u tome kako će meso reagovati na vatri.

Domaćice često brinu da li će sve ispasti kako treba, ali uz ovaj savet, meso će bukvalno kliziti sa tanjira.

Zašto meso gubi sočnost?

Problem sa suvim mesom nastaje jer visoka temperatura žara prebrzo izvuče vlagu pre nego što se masnoća otopi i pruži mu onu čuvenu sočnost.

Većina nas pravi grešku i soli meso prerano, što dodatno „zaključa“ vlakna i izbaci sokove pre nego što pečenje uopšte počne.

Da bi vaš roštilj za 1. maj bio onaj o kojem se priča mesecima, ključna je mekoća koju postižemo pre nego što meso uopšte dodirne rešetku.

Uloga mineralne vode u omekšavanju

Stari majstori su uvek imali keca u rukavu – način da se vlakna opuste potpuno prirodno, bez teške hemije.

Verovali ili ne, tajni saveznik svake sočne pljeskavice ili vrata je obična gazirana voda.

Mehurići i ugljen-dioksid iz mineralne vode deluju kao prirodni omekšivač koji polako razbija čvrstinu u mišićnim vlaknima.

Pravilna priprema pre pečenja

Dovoljno je da meso potopite u mineralnu vodu na samo 30 do 60 minuta pre nego što planirate da potpalite vatru.

Kada ga stavite na žar, videćete kako ono zadržava svoju veličinu i mekoću, dok se spolja stvara ona savršena, rumena korica.

Naravno, sočno meso traži i dostojnu pratnju.

Trikovi za kafansku teksturu

Izvadite ga ranije i pustite ga da „odmori“ na sobnoj temperaturi bar 20 minuta kako bi se peklo ravnomerno.

Ako spremate mleveno meso, dodajte jednu kašičicu sode bikarbone na kilogram mase za onu vazdušastost koju imaju vrhunski ćevapi.

Imajte strpljenja i ne okrećite komade svaki čas – pustite da žar uradi svoje, a sokovi ostanu tamo gde im je mesto.

Rukovanje mesom na žaru

Zaboravite na viljuške kojima bockate meso; koristite isključivo hvataljku kako ne biste probušili površinu i dozvolili sokovima da iscuru.

Kada završite sa poslom, rešetku sredite brzo i bez muke.

Kada skinete meso sa vatre, dajte mu još par minuta u poklopljenoj činiji da se svi mirisi i sokovi konačno slegnu.

SAVET:

Ako želite da dodatno pojačate ukus, u gaziranu vodu dodajte kašičicu senfa i par kapi jabukovog sirćeta. Senf prirodno omekšava meso svojim enzimima, dok kiselina pomaže da obrok bude lakši za varenje nakon bogatog ručka.

Često postavljana pitanja

Kada je najbolje posoliti meso za roštilj?

Najbolje je to uraditi neposredno pre pečenja ili meso držati u tečnoj marinadi koja već sadrži začine par sati ranije.

Koje meso je najbolje za roštilj za 1. maj?

Uvek birajte komade koji su bar malo „prošarani“ masnoćom, poput svinjskog vrata, jer upravo to čuva sočnost na jakoj vatri.

Koliko dugo meso treba da stoji u mineralnoj vodi?

Pola sata je sasvim dovoljno za tanje komade, dok bi deblje krmenadle mogle da ostanu i do 2 sata.

