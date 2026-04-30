Šta se najviše isplati staviti na roštilj: 5 najboljih jela za uranak koja će oduševiti ekipu, a nisu skupa

Saznajte kako da organizujete savršen roštilj za Prvi maj uz minimalan trošak. 5 jela koja su sočna, izdašna i oduševiće svakog gosta.

Praznik se bliži, a sa njim i pitanje: kako napraviti vrhunski roštilj za Prvi maj bez velikog troška?

Cene mesa su visoke, ali uz pametan izbor manje izvikanih komada, možete nahraniti ekipu i ostati u okviru budžeta.

Otkrivamo vam 5 jela koja garantuju sitost, sočnost i odličan provod u prirodi.

1. Pileći otkošteni karabatak – kralj sočnosti

Dok je bela vešalica često suva i skupa, pileći karabatak je praktično neuništiv na žaru i uvek ostaje mekan.

Ovo meso je znatno povoljnije od fileta, a prirodna masnoća garantuje da se komadi neće presušiti čak i na jačoj vatri.

Operite meso, dobro ga posušite i marinirajte u ulju, senfu i malo crvene paprike bar dva sata pre pečenja.

2. Domaći ćevapi sa „tajnim“ dodatkom

Mnogo je isplativije kupiti mešano mleveno meso (70% junetine, 30% svinjetine) i sami formirati ćevape ili pljeskavice.

Da bi masa bila izdašnija i vazdušastija, dodajte kašičicu sode bikarbone i malo kisele vode u smesu.

Ovaj trik koriste stari roštilj-majstori kako bi dobili na volumenu, čuvajući pritom autentičan ukus mesa koji svi očekuju.

3. Marinirana svinjska plećka umesto vrata

Svinjski vrat je tradicionalno prvi izbor, ali njegova cena pred praznike često bude nerealno visoka zbog potražnje.

Svinjska plećka je odlična alternativa ako se iseče na tanje šnicle i ostavi preko noći u marinadi od crnog luka i piva.

Pivo razbija žilava vlakna, pa ćete dobiti meso koje se topi u ustima po ceni koja je i do 30% niža od vrata.

4. Grilovano povrće kao ključni prilog

Nemojte potcenjivati povrće jer ono odlično popunjava tanjir i smanjuje ukupnu količinu mesa potrebnu po osobi.

Tikvice, plavi patlidžan i šampinjoni su veoma pristupačni, a na roštilju dobiju specifičnu i prepoznatljivu aromu dima.

Prelijte ih mešavinom maslinovog ulja i belog luka odmah nakon skidanja sa vatre kako bi zadržali svežinu.

5. Gurmanska pljeskavica sa sitnim sirom

Umesto skupih kačkavalja, u mleveno meso ubacite običan sitni sir ili rendani stari sir i malo tucane paprike.

Dobit ćete bogat, „kafanski“ ukus, a uštedećete na dodacima koji često samo podižu trošak bez potrebe.

Pecite ih na umerenoj vatri kako sir ne bi iscurio prebrzo, čuvajući svu sočnost unutar svake pljeskavice.

SAVET Meso uvek solite tek neposredno pre stavljanja na žicu. So izvlači vlagu iz tkiva, pa ako prerano posolite šnicle, one će postati gumene, bez obzira na kvalitet mesa.

Koje drvo je najbolje koristiti za roštilj za Prvi maj?

Preporučuje se bukovo drvo ili ćumur od tvrdog drveta jer daju stabilnu toplotu i ne kvare miris namirnica.

Kako sprečiti da se meso lepi za rešetku?

Pre stavljanja mesa, polovinu crnog luka umočite u malo ulja i njime dobro premažite vrelu rešetku za prirodnu zaštitu.

Koliko mesa je potrebno po osobi?

Standardni prosek za odraslu osobu je oko 300 do 400 grama sirovog mesa, uz obavezne priloge poput hleba i salata.

