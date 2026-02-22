Priprema ovog ručka traje 5 minuta: Sve se izmeša i ubaci u rernu, a ukus je čista magija

Ova brza zapečena testenina je spas kada ne želite da provodite sate u kuhinji. Sve se samo pomeša, a ukus je čista magija!

Većina nas traži recepte koji ne zahtevaju sate u kuhinji, naročito tokom radne nedelje. Ovaj najjednostavniji recept za ručak postao je viralan upravo zato što eliminiše nepotrebne korake poput kuvanja testenine ili prljanja gomile sudova.

Pred vama je ručak koji se samo promeša, izlije u tepsiju i stavi u rernu, dok vi dobijate slobodno vreme za druge aktivnosti.

Sastojci:

Za ovaj obrok iz rerne za 5 minuta biće vam potrebno:

500 g šupljikave testenine

1 l mleka

540 ml kisele pavlake

4 jaja

1 prašak za pecivo

šunka ili slanina

180 ml jogurta

so

Brza zapečena testenina: Koraci pripreme

Umutite preliv: U dubljoj posudi dobro izmešajte mleko, pavlaku, jogurt, jaja, prašak za pecivo i so. Kada dobijete ujednačenu smesu, priprema je skoro gotova.

Složite sastojke: Uzmite tepsiju i premažite je maslacem. Unutra sipajte direktno sirovu, nekuvanu testeninu. Preko nje pospite naseckanu šunku ili slaninu i kratko promešajte.

Zalijte i pecite: Sve prelijte pripremljenom smesom od jaja i mleka, vodeći računa da tečnost prekrije svu testeninu. Na kraju sipajte malo ulja preko vrha.

Pravac u rernu: Posudu stavite u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni i pecite oko 40 minuta. Rezultat je ručak koji se samo promeša i koji je istovremeno sočan iznutra i hrskav spolja.

Trikovi za još bolji ukus ručka

Ovaj recept je odlična baza koju možete menjati prema onome što trenutno imate u frižideru.

Ako niste ljubitelj šunke, slobodno ubacite naseckane pečurke ili šaku spanaća – tako ćete dobiti laganiju, ali podjednako ukusnu verziju.

Takođe, trik je u tome da tepsiju ostavite desetak minuta van rerne pre nego što krenete sa sečenjem. Tako će testenina upiti sav preostali sok, a kocke će biti stabilnije i lakše za serviranje.

Ako volite hrskavo, pred sam kraj pospite malo rendanog sira po vrhu da se lepo zapeče.

Ovaj ručak koji se samo promeša je dokaz da najbolji obroci nastaju iz najjednostavnijih trikova. Dovoljno je samo da sjedinite sastojke i pustite rernu da odradi svoje, a vama ostaje više slobodnog vremena i čista kuhinja.

Prijatno!

