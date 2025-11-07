Rumuni prave ubedljivo najbolju rusku salatu – tajna je ovaj sastojak koji uvek pripremaju u kući.

Ruska salata je nezaobilazna na svakoj prazničnoj trpezi, ali ova verzija, koju morate probati, donosi poseban preokret!

Rumunska verzija ruske salate, poznata kao Salata de boeuf, pravi je specijalitet koji osvaja ukusom. Ono što je čini jedinstvenom jeste dodatak mesa – najčešće govedine ili piletine – što doprinosi bogatstvu i punijem ukusu ovog popularnog jela.

Priprema je prilično jednostavna, ali zahteva malo pažnje kako bi se postigao savršen spoj sastojaka i neodoljiva tekstura. Ako želite da iznenadite goste ove praznične sezone, ovo je recept koji jednostavno morate isprobati!

Sastojci:

– 300 g goveđeg mesa (ili piletine)

– 300 g krompira

– 200 g šargarepe

– 150 g graška (svežeg ili iz konzerve)

– 150 g kiselih krastavaca

– 150 g ukiseljenih paprika (po želji)

– 3 jaja (za domaći majonez) 150 ml ulja (za majonez)

– 1 kašičica senfa

– so i biber po ukusu

Priprema:

Kuvanje povrća i mesa: Skuvajte meso u posoljenoj vodi dok ne postane mekano, a zatim ga ostavite da se ohladi. U istoj vodi skuvajte krompir i šargarepu, vodeći računa da se ne prekuvaju kako bi zadržali oblik. Kada se ohlade, naseckajte ih na sitne kockice.

Seckanje povrća i mesa: Naseckajte krastavce i ukiseljene paprike na sitne komade. Ohlađeno meso takođe iseckajte na sitne kockice.

Priprema majoneza: Odvojite žumanca od belanaca (koristite samo žumanca). Dodajte kašičicu senfa i postepeno dodajte ulje, neprestano mešajući dok se ne dobije gust majonez. Po želji dodajte malo limunovog soka za kiselkastu notu.

Mešanje sastojaka: U velikoj činiji sjedinite iseckane sastojke: meso, povrće, kisele krastavce i paprike. Dodajte grašak. Ubacite dve trećine majoneza i pažljivo promešajte dok se svi sastojci ne sjedine. Posolite i pobiberite po ukusu.

Dekoracija: Prebacite salatu na tanjir za serviranje i premažite je preostalim majonezom. Dekorišite tankim kriškama kuvanih jaja, šargarepe, kiselih krastavaca ili paprike, praveći zanimljive šare.

Hlađenje: Ostavite salatu u frižideru najmanje dva sata pre služenja kako bi se ukusi lepo sjedinili.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recepte za ovu rusku salatu!

