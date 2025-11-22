Ruske piroške koje nestaju čim ih iznesete na sto: Lako se prave i tope u ustima, a koštaju samo 300 dinara

Tajna je u krompiru! Ove ruske piroške se tope u ustima, gotove su za tili čas, a koštaju samo 300 dinara – savršen doručak!

Nema boljeg doručka! Prave ruske piroške sa krompirom koje se lako prave, a tope se u ustima – cela porodica će ih obožavati.

Jeste li ikada osetili taj prepoznatljivi, topli miris koji se širi kućom, a odmah vas podseti na detinjstvo? E, pa, pripremite se za savršenstvo! Donosimo vam recept za autentične ruske piroške čija tajna leži u mekom testu sa krompirom. Upravo to ih čini tako vazdušastim da se doslovno tope u ustima!

Idealne za porodično okupljanje, ove piroške nestaju čim ih iznesete na sto, a najbolja vest je da za ovaj užitak treba da izdvojite samo 300 dinara.

Sastojci:

20 g kvasca

100 g krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja

mleko

pavlaka

šunka

Priprema:

Kvasac razmutiti u posudi, dodati 3 kašike mleka i ostaviti da ukisne. U poseban sud staviti kuvani krompir, brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodati kvasac.

Sve dobro izmešati, posoliti i ostaviti da testo nadođe. Testo nakon toga izručiti na dasku i podeliti na četvrtaste komade, nadevati mešavinom pavlake i mlevene šunke.

Zavijati kao piroške, pa pržiti na dosta masti.

Tri ideje za fil: Kako da vam ruske piroške nikad ne dosade

Iako je klasična kombinacija šunke i pavlake neodoljiva, ove ruske piroške fantastično prihvataju i druga punjenja, što vam omogućava da ih pravite više puta nedeljno:

1. Fil od sira i bilja

Pomešajte sitan sir (ili fetu) sa sitno seckanim peršunom i malo belog luka u prahu. Ovo daje svežinu i teksturu koja se sjajno slaže sa testom od krompira

2. Fil od pečuraka (najjeftinija varijanta)

Propržite sitno seckani crni luk sa šampinjonima (pečurkama). Dodajte so, biber i malo pavlake (ili kisele pavlake) da bi fil ostao kremast. Odlična opcija ako želite da isprobate jeftiniju varijantu od 300 dinara.

3. Slatki fil

Ako ste ljubitelj slatko-slane kombinacije, možete deo piroški napuniti domaćim džemom od kajsija ili šljivom, ili pak Eurokremom. Pečene piroške uvaljajte u šećer u prahu.

Savet za savršeno prženje

Da bi piroške bile vazdušaste i tope se u ustima, ključno je da mast (ulje) bude dovoljno vrela. Testirajte temperaturu bacanjem male loptice testa – ako odmah zapeni i ispliva, ulje je spremno. Pržite ih na umerenoj vatri, kratko sa obe strane, dok ne dobiju zlatnu boju.

