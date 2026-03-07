Ruske piroške kojima niko ne može odoleti: Lako se prave i tope u ustima, a ne košta vas mnogo

Napravite savršene ruske piroške za tren! Mekano testo koje se topi u ustima, uspeva svima i ne zahteva skupe sastojke.

Puna činija mirisnih jastučića na stolu prizor je koji svaku kuću pretvara u topli dom, a ove ruske piroške su najbrži put do takve gozbe. Za par stotina dinara dobićete gomilu testa koje se topi u ustima, bez obzira na to čime ih punite.

Ishod je uvek isti: vrhunski doručak ili večera uz minimalan trošak, jer običan krompir testu daje mekoću koju samo brašno ne može.

Piroške ostaju vazdušaste i sutradan, a priprema traje kraće nego odlazak do pekare.

Sastojci za ruske piroške:

20 g kvasca

100 g krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja

mleko

pavlaka

šunka

Priprema:

Kvasac razmutiti u posudi, dodati 3 kašike mleka i ostaviti da ukisne. U poseban sud staviti kuvani krompir, brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodati kvasac. Sve dobro izmešati, posoliti i ostaviti da testo nadođe. Testo nakon toga izručiti na dasku i podeliti na četvrtaste komade. Zavijati kao piroške, pa pržiti na dosta masti.

Tri nadeva koja deca obožavaju

Iako su prazne piroške zakon, ponekad ih možete „pojačati“ onim što nađete u frižideru kako biste obradovali najmlađe.

Klasik sa sirom: Izgnječite komad starog sira i pomešajte ga sa jednim belancetom da nadev ne iscuri tokom prženja.

Pica punjenje: Malo rendane šunke, kačkavalja i prstohvat origana pretvoriće pirošku u omiljenu dečiju užinu.

Slatka varijanta: Kašičica čvrstog džema ili krema unutar testa napraviće poslasticu koja nestaje sa tanjira u sekundi.

Trik za prženje bez muke

Piroške pržite u dobro zagrejanom ulju, na srednjoj vatri, da ne bi ostale žive unutra. Dovoljno je po dva-tri minuta sa svake strane dok ne dobiju boju zlata.

Čim ih izvadite, stavite ih na papirni ubrus, mada uz krompir u testu skoro da neće biti viška masnoće.

Ruske piroške će planuti čim ih iznesete, a vama ostaje recept koji uvek uspeva i ne izneverava. Jednostavno, brzo i provereno – onako kako se oduvek najbolje jelo.

Šta vi najradije stavljate u piroške, sir ili ih jedete prazne uz jogurt?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com