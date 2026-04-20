Ruske piroške kojima niko ne može odoleti: Lako se prave, tope u ustima i koštaju manje od 300 dinara

Doručak za manje od 300 dinara! Ove ruske piroške sa krompirom se tope u ustima, a recept je toliko prost da svima uspeva iz prve.

Domaćice obožavaju recepte koji su jeftini, a preukusni, a ove ruske piroške su baš to. Spremaju se na poseban način jer u testo ide kuvani krompir, zbog čega su neverovatno meke.

Vole ih i deca i odrasli, a super su za doručak, večeru ili kad vam treba nešto brzo i sito za usput.

Glavna caka kod ovih piroški je što sastojke verovatno već imate u svojoj kuhinji.

Krompir u testu nije tu bezveze – on mu daje mekoću kakvu obično brašno ne može da postigne, pa piroške neće biti tvrde ni kad se ohlade.

Uz to, cela mera za vašu porodicu će vas izaći manje od 300 dinara, što je danas prava retkost za ovako dobar obrok.

Zašto je ovo testo najbolje?

Mnogi se pitaju zašto baš krompir ide u ruske piroške. Odgovor je jednostavan – on čuva svežinu. Čak i ako vam ostane koja piroška za sutradan, biće mekana kao da je tek ispržena.

Ovo je i odličan način da iskoristite preostali pire od ručka, da se ništa ne baci.

Sastojci za ruske piroške

20 g svežeg kvasca

100 g kuvanog krompira

50 g maslaca (može i margarin)

350 g oštrog brašna

2 jaja (trebaće nam žumanca)

malo mleka i pavlake

šunka (mlevena ili sitno seckana)

Priprema:

Prvo spremite kvasac. Razmutite ga u malo mlakog mleka, dodajte mrvicu šećera i ostavite da nadođe na toplom. Dok kvasac raste, u jednu veću činiju stavite kuvani krompir. Bitno je da ga dobro izgnječite, kao za pire, da ne ostanu grudvice.

U to dodajte brašno, maslac koji je malo odstajao na sobnoj temperaturi i dva žumanceta. Na kraju sipajte onaj kvasac što je nadošao.

Sve to lepo zamesite rukama. Testo za piroške treba da bude glatko. Posolite ga po ukusu i ostavite da odmori nekih 45 minuta, najbolje pokriveno krpom da se ne suši.

Kad vidite da je testo naraslo, izbacite ga na dasku na koju ste prethodno posuli malo brašna. Podelite ga na kocke koje ćete puniti mešavinom pavlake i seckane šunke.

Punjenje i prženje piroški bez greške

Kad stavljate fil, nemojte preterivati da vam ne bi curelo dok se prži. Jedna kašičica je sasvim dovoljno.

Krajeve testa dobro pritisnite prstima da se zalepe. Zamotajte ih lepo kao piroške i ostavite ih na dasci još desetak minuta pre nego što ih spustite u tiganj. Tako će biti još vazdušastije. Ako volite, u šunku možete narendati i malo sira, biće još lepše.

Piroške pržite na dosta masti ili ulja, kako vam je lakše. Naši stari su uvek koristili mast jer testo tada ne upije previše masnoće i bude mirisnije.

Čim porumene s jedne strane, okrenite ih na drugu. Gotove piroške obavezno stavite na papirni ubrus da pokupi višak ulja.

Ove ruske piroške su toliko zasitne da će svako pojesti dve-tri i biće pun. Uz njih najbolje ide hladan jogurt ili kiselo mleko.

Jeftino je, brzo se pojede, a kuća će mirisati na pravu domaću kuhinju.

Nemojte čekati, nego isprobajte ovaj stari recept već danas. Prijatno!

