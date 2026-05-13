Ruske piroške kojima niko ne može odoleti: Tope se u ustima, prave za tren i koštaju manje od 300 dinara

Ruske piroške su jedan od onih zalogaja koji nestaju sa tanjira brže nego što stignete da ih poslužite. Tajna je u testu sa kuvanim krompirom, koje ostaje vlažno i mekano i drugi dan.

Cela porodica će tražiti repete, a računica je smešna: za manje od 300 dinara nahranite četiri osobe.

Zašto su baš ruske piroške drugačije od običnih

Klasično prženo testo ume da postane gumenasto čim se ohladi. Krompir u testu menja pravila igre. On zadržava vlagu, omekšava strukturu i daje onaj prepoznatljiv blagi ukus zbog kojeg piroške traže još jedan zalogaj.

Druga prednost je cena. Krompir, brašno i kvasac koštaju malo, a nadev od pavlake i šunke pravite od onoga što obično već imate u frižideru.

Sastojci za domaće piroške sa krompirom

20 g svežeg kvasca

100 g kuvanog krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja (koriste se žumanca)

3 kašike mleka

200 g kisele pavlake

150 g mlevene šunke

so po ukusu

mast ili ulje za prženje

Priprema:

Kvasac razmutite u posudi, dodajte tri kašike mleka i ostavite da ukisne desetak minuta.

U drugu zdelu stavite kuvani krompir izgnječen viljuškom, brašno, omekšali maslac i dva žumanceta. Sipajte kvasac, posolite i mesite dok testo ne postane glatko.

Pokrijte krpom i ostavite na toplom mestu oko 45 minuta.

Kada testo za piroške udvostruči zapreminu, izručite ga na pobrašnjenu dasku i razvaljajte na debljinu od pola centimetra. Isecite četvrtaste komade veličine dlana.

U svaki kvadrat stavite kašičicu mešavine pavlake i mlevene šunke. Zavijte kao rolnice i dobro stisnite krajeve da nadev ne iscuri tokom prženja.

Pržite ih na dosta zagrejane masti dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa obe strane.

Kako da piroške ne upiju previše masnoće

Najveća greška je topla mast. Ako nije dovoljno vrela, testo upija ulje kao sunđer. Mast mora biti na oko 170 stepeni. Bacite mrvicu testa unutra; ako odmah zacvrči i ispliva, temperatura je tačna.

Druga greška je gomilanje piroški u tiganju. Pržite po tri-četiri komada odjednom, okrenite ih samo jednom i odložite na papirni ubrus. Tako ostaju hrskave spolja, a mekane iznutra.

Male cake koje vredi probati

Zamenite šunku kobasicom ili dimljenim sirom ako želite jači ukus

ili dimljenim sirom ako želite jači ukus Dodajte sitno seckani peršun u nadev za svežinu

Premažite vrh piroški umućenim belancetom pre prženja za sjajnu koru

Probajte da ih ispečete u rerni na 200 stepeni ako izbegavate prženje

Vaš recept za piroške može da bude i slatka verzija sa džemom i orasima, savršena uz jutarnju kafu.

Deca ih obožavaju oba načina, pa napravite duplu količinu odmah.

