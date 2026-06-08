Ruske piroške kojima niko ne može odoleti: Lako se prave i tope u ustima, a ne košta puno

Ruske piroške za par stotina dinara daju gomilu testa koje se topi u ustima. Probajte trik sa krompirom i nikad više nećete u pekaru.

Sto grama krompira u testu, i piroške ostaju mekane i sutradan. To je cela tajna. Ruske piroške ne tope se u ustima zbog skupog brašna, već zbog običnog kuvanog krompira koji većina domaćica baci u đubre, a on testu daje vazdušastu mekoću koju samo brašno nikad neće dati.

Puna činija toplih jastučića na stolu menja celu kuhinju. Za par stotina dinara dobijete gomilu testa, a punite ga čime god vam padne pod ruku. Doručak ili večera, ispadne uvek dobro, uz minimalan trošak.

Zašto krompir, a ne više brašna

Skrob iz krompira zadržava vlagu u testu. Zbog toga piroške ne otvrdnu preko noći, što se sa testom samo od brašna i kvasca skoro uvek desi. Stavite 100 grama kuvanog, izgnječenog krompira i osetićete razliku već pri prvom mešenju, testo je mekše i lakše se razvlači.

Sastojci za ruske piroške

20 g kvasca

100 g krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja

mleko

pavlaka

šunka

Priprema testa korak po korak

Kvasac razmutite u posudi sa tri kašike mleka i ostavite da ukisne. U drugu posudu stavite kuvani krompir, brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodajte nadošli kvasac. Sve dobro izmešajte, posolite i ostavite da testo naraste na toplom. Kad nabubri, izručite ga na dasku i podelite na četvrtaste komade. Zavijajte kao piroške i pržite na dosta masti.

Tri nadeva koja deca pojedu pre nego što stignu na tanjir

Prazne piroške su zakon, ali kad imate gladnu dečicu, vredi ih pojačati onim što zateknete u frižideru. Najbrži nadev je stari sir, izgnječite komad i umešajte jedno belance da vam ne iscuri tokom prženja.

Pica varijanta osvaja svaku užinu. Malo rendane šunke, kačkavalj i prstohvat origana, i piroška postane omiljena dečija poslastica. Za slatku verziju stavite kašičicu gustog džema ili krem nadeva, nestaje sa tanjira začas.

Kako da piroške ne ostanu žive iznutra

Najveći problem nije nadev, već vatra. Pržite u dobro zagrejanom ulju na srednjoj vatri, da unutrašnjost stigne da se ispeče dok spoljašnjost dobija boju. Dva do tri minuta sa svake strane su dovoljna, dok ne porumene do boje zlata.

Čim ih izvadite, prebacite ih na papirni ubrus. Uz krompir u testu skoro da nema viška masnoće, pa ostaju lagane i kad ih jedete vruće.

Ruske piroške planu čim ih iznesete, a vama ostaje recept koji ne izneverava. Jednostavno, brzo i provereno, onako kako se oduvek najbolje jelo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com