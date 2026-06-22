Ruske piroške kojima niko u kući neće odoleti: Lako se prave i tope u ustima, a ne košta vas puno

Napravite ruske piroške koje se tope u ustima. Sastojci za recept koštaju manje od 300 dinara, a ukus je neprevaziđen.

Nema tog ko može da odoli mirisu vrućeg peciva, a pogotovo kad znate da vas nije koštalo celo bogatstvo. Ako želite prave ruske piroške koje se tope u ustima, a ne one što se stvrdnu čim se ohlade, tajna je u jednom krompiru.

Sa svega 100 grama kuvanog krompira i malo šunke, napravićete bogat doručak za celu porodicu za manje od 300 dinara.

Caka je u tome što krompir u testu drži vlagu, pa one ostaju vazdušaste i meke kao duša, čak i ako vam nešto pretekne za sutra.

Nema tu neke velike filozofije – čak i ako niste majstor za mešenje, ovo će vam uspeti iz prve.

Čim ih iznesete na sto, tanjir će se isprazniti brzinom svetlosti.

Zašto mekane piroške uspevaju iz prve

Svi znamo onaj frustrirajući trenutak kada u maloj kuhinji pokušavate da ispržite doručak na brzinu, pa ulje prska po celom šporetu jer je temperatura prejaka, a pecivo iznutra ostane potpuno živo.

Kuvani krompir drastično olakšava proces termičke obrade. Smesa postaje mnogo elastičnija pod prstima i znatno se lakše oblikuje na radnoj ploči, što ujedno znači da fil od pavlake i šunke sigurno ostaje sakriven unutra.

Zaboravite ono poznato raspadanje ivica i curenje sira u vrelo ulje.

Šta ide u testo za ruske piroške?

Za savršeno i hrskavo testo sa krompirom potrebni su vam isključivo domaći sastojci koje verovatno već imate u špajzu. Klasičan recept za piroške traži sledeće:

20 g svežeg kvasca

100 g kuvanog i izgnječenog krompira

50 g maslaca (sobne temperature)

350 g oštrog brašna

2 žumanceta

3 kašike toplog mleka

Nadev po želji (najbolje mešavina kisele pavlake i seckane šunke)

Priprema:

Proces kreće od aktivacije kvasca. Svež kvasac se prvo razmuti u manjoj posudi sa tačno tri kašike toplog mleka i ostavi na sobnoj temperaturi da zapeni. U široj činiji lagano spojite onih 100 grama kuvanog krompira, pripremljeno brašno, omekšali maslac i žumanca, pa na kraju ulijte kvasac.

Sve dobro umesite dok ne dobijete glatku jufku koja se ne lepi za prste, posolite po ukusu i ostavite da smesa raste oko trideset minuta.

Gotovo testo za ruske piroške prebacite na pobrašnjenu dasku. Domaćice obično greše pa razvlače pretanko, ali ovde je cilj zadržati debljinu od bar pola centimetra.

Isecite nožem četvrtaste komade, a na sredinu svakog stavite bogatu kašiku nadeva. Ivice pažljivo presavijte i jako pritisnite prstima kako bi se stopile.

Piroške se prže isključivo u dubokoj i dobro zagrejanoj masti ili ulju, na sasvim umerenoj temperaturi, dok ne dobiju zlatnu boju sa obe strane.

Skrob iz krompira stvara zaštitnu koricu odmah pri kontaktu sa toplotom, pa pecivo iznutra ostaje savršeno suvo i ne upijaju ni kap viška ulja.

Sa čime se još pune ruske piroške?

Najčešće se pune sitnim sirom i spanaćem, dinstanim pečurkama ili čak pireom od jabuka, ukoliko želite slatku verziju za užinu.

Da li testo može da stoji u frižideru?

Smesa može prenoćiti u frižideru u nauljenoj kesi, a ujutru se samo kratko premesi i ostavi na sobnoj temperaturi pre oblikovanja.

Kako podgrejati piroške da ostanu mekane?

Najbolje ih je podgrejati u rerni na 150 stepeni, umotane u aluminijumsku foliju, kako bi zadržale vlagu i mekoću.

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