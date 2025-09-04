Ruske piroške za 15 minuta: Tope se u ustima i niko im ne može odoleti, a sastojci koštanju manje od 300 dinara

Savršen doručak koji osvaja celu porodicu! Naučite kako da napravite ruske piroške sa krompirom i šunkom – mekane, sočne i neverovatno ukusne

Pripremite ruske piroške na jedinstven način sa testom od krompira. Obožavaće ih cela porodica, a idealne su za doručak, večeru ili užinu.

Sastojci:

20 g kvasca

100 g krompira

50 g maslaca

350 g oštrog brašna

2 jaja

mleko

pavlaka

šunka

Priprema:

Kvasac razmutiti u posudi, dodati 3 kašike mleka i ostaviti da ukisne. U poseban sud staviti kuvani krompir, brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodati kvasac.

Sve dobro izmešati, posoliti i ostaviti da testo nadođe. Testo nakon toga izručiti na dasku i podeliti na četvrtaste komade, nadevati mešavinom pavlake i mlevene šunke.

Zavijati kao piroške, pa pržiti na dosta masti.

Prijatno!

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com