Ruske piroške za 15 minuta: Tope se u ustima i niko im ne može odoleti, a sastojci koštanju manje od 300 dinara

Savršen doručak koji osvaja celu porodicu! Naučite kako da napravite ruske piroške sa krompirom i šunkom – mekane, sočne i neverovatno ukusne
Pripremite ruske piroške na jedinstven način sa testom od krompira. Obožavaće ih cela porodica, a idealne su za doručak, večeru ili užinu.
Sastojci:
- 20 g kvasca
- 100 g krompira
- 50 g maslaca
- 350 g oštrog brašna
- 2 jaja
- mleko
- pavlaka
- šunka
Priprema:
Kvasac razmutiti u posudi, dodati 3 kašike mleka i ostaviti da ukisne. U poseban sud staviti kuvani krompir, brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodati kvasac.
Sve dobro izmešati, posoliti i ostaviti da testo nadođe. Testo nakon toga izručiti na dasku i podeliti na četvrtaste komade, nadevati mešavinom pavlake i mlevene šunke.
Zavijati kao piroške, pa pržiti na dosta masti.
Prijatno!
(Telegraf.rs)
