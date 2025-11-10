Ruske piroške za koje ćete se otimati: Lako se prave i tope u ustima, a sve košta manje od 300 dinara

Ovo su prave ruske piroške koje se tope u ustima. Lako se prave, ne koštaju skoro ništa, a idealne su za doručak, večeru ili užinu. Obožavaće ih cela porodica!
Ako volite ukusne, domaće specijalitete, ali ne volite da provedete sate u kuhinji, ovaj recept je savršen za vas! Pripremite originalne ruske piroške na jedinstven način, sa tajnim dodatkom – testom od krompira. Upravo krompir čini testo neverovatno mekim i vazdušastim, pa se piroške tope u ustima. Obožavaće ih cela porodica, a idealne su za doručak, večeru ili užinu.
Najbolje od svega? Cela tura košta manje od 300 dinara!
Sastojci:
- 20 g kvasca
- 100 g krompira
- 50 g maslaca
- 350 g oštrog brašna
- 2 jaja
- mleko
- pavlaka
- šunka
Priprema:
- Kvasac razmutite u posudi, dodajte 3 kašike mleka i ostavite da ukisne.
- U poseban sud stavite kuvani krompir (izgnječen), brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodajte kvasac.
- Sve dobro izmešajte, posolite i ostavite da testo nadođe (oko 30 minuta).
- Testo nakon toga izručite na dasku i podelite na četvrtaste komade. Nadevite mešavinom pavlake i mlevene šunke (ili sira, pečuraka…).
- Zavijte ih kao piroške, pa pržite na dosta masti dok ne porumene sa obe strane.
Prijatno! Ove ruske piroške postaju omiljeni specijalitet u vašoj kući!
