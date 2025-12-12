Ruske piroške za koje ćete se otimati: Lako se prave, tope u ustima i koštaju jedva 300 dinara

Recept za prave, vazdušaste ruske piroške! Tope se u ustima, a ceo specijalitet vas košta manje od 300 dinara. Idealne za svaku priliku!

Omiljeni doručak! Ove ruske piroške su toliko ukusne i meke da neće ostati nijedna – brz, jeftin recept koji će obožavati svi.

Ako volite ukusne, domaće specijalitete, ali ne volite da provedete sate u kuhinji, ovaj recept je savršen za vas! Pripremite originalne ruske piroške na jedinstven način, sa tajnim dodatkom – testom od krompira. Upravo krompir čini testo neverovatno mekim i vazdušastim, pa se piroške tope u ustima. Obožavaće ih cela porodica, a idealne su za doručak, večeru ili užinu.

Najbolje od svega? Cela tura košta manje od 300 dinara!

Sastojci:

  • 20 g kvasca
  • 100 g krompira
  • 50 g maslaca
  • 350 g oštrog brašna
  • 2 jaja
  • mleko
  • pavlaka
  • šunka

Priprema:

Kvasac razmutite u posudi, dodajte 3 kašike mleka i ostavite da ukisne. U poseban sud stavite kuvani krompir (izgnječen), brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodajte kvasac.

Sve dobro izmešajte, posolite i ostavite da testo nadođe (oko 30 minuta).

Testo nakon toga izručite na dasku i podelite na četvrtaste komade. Nadevite mešavinom pavlake i mlevene šunke (ili sira, pečuraka…).

Zavijte ih kao piroške, pa pržite na dosta masti dok ne porumene sa obe strane.

Saveti za punjenje: Kako ih napraviti još bolje?

Ruske piroške su omiljene jer su izuzetno prilagodljive! Iako je originalni recept sa šunkom i pavlakom, slobodno eksperimentišite:

  • U testo umesto soli dodajte malo šećera, a nadevite ih džemom od kajsija, kremom ili svežim sirom i vanilom. Idealno uz jutarnju kafu!
  • Ako izbegavate meso, pomešajte sitan sir sa začinima, ili koristite pečurke i praziluk. Kombinacija pečuraka i dimljenog sira je pun pogodak.

S obzirom da je ceo recept manje od 300 dinara, idealan je za velika porodična okupljanja. Ako želite da smanjite upotrebu masti kod prženja, možete ih ispeći i u rerni na 200°C dok ne porumene.

Bilo da se odlučite za slanu ili slatku varijantu, ove piroške će brzo postati omiljeni specijalitet vaše porodice, a vi ćete uštedeti i vreme i novac.

Prijatno!

