Ruske piroške za koje ćete se otimati: Lako se prave, tope u ustima i koštaju jedva 300 dinara

Omiljeni doručak! Ove ruske piroške su toliko ukusne i meke da neće ostati nijedna – brz, jeftin recept koji će obožavati svi.
Ako volite ukusne, domaće specijalitete, ali ne volite da provedete sate u kuhinji, ovaj recept je savršen za vas! Pripremite originalne ruske piroške na jedinstven način, sa tajnim dodatkom – testom od krompira. Upravo krompir čini testo neverovatno mekim i vazdušastim, pa se piroške tope u ustima. Obožavaće ih cela porodica, a idealne su za doručak, večeru ili užinu.
Najbolje od svega? Cela tura košta manje od 300 dinara!
Sastojci:
- 20 g kvasca
- 100 g krompira
- 50 g maslaca
- 350 g oštrog brašna
- 2 jaja
- mleko
- pavlaka
- šunka
Priprema:
Kvasac razmutite u posudi, dodajte 3 kašike mleka i ostavite da ukisne. U poseban sud stavite kuvani krompir (izgnječen), brašno, maslac i dva žumanceta, pa dodajte kvasac.
Sve dobro izmešajte, posolite i ostavite da testo nadođe (oko 30 minuta).
Testo nakon toga izručite na dasku i podelite na četvrtaste komade. Nadevite mešavinom pavlake i mlevene šunke (ili sira, pečuraka…).
Zavijte ih kao piroške, pa pržite na dosta masti dok ne porumene sa obe strane.
Saveti za punjenje: Kako ih napraviti još bolje?
Ruske piroške su omiljene jer su izuzetno prilagodljive! Iako je originalni recept sa šunkom i pavlakom, slobodno eksperimentišite:
- U testo umesto soli dodajte malo šećera, a nadevite ih džemom od kajsija, kremom ili svežim sirom i vanilom. Idealno uz jutarnju kafu!
- Ako izbegavate meso, pomešajte sitan sir sa začinima, ili koristite pečurke i praziluk. Kombinacija pečuraka i dimljenog sira je pun pogodak.
S obzirom da je ceo recept manje od 300 dinara, idealan je za velika porodična okupljanja. Ako želite da smanjite upotrebu masti kod prženja, možete ih ispeći i u rerni na 200°C dok ne porumene.
Bilo da se odlučite za slanu ili slatku varijantu, ove piroške će brzo postati omiljeni specijalitet vaše porodice, a vi ćete uštedeti i vreme i novac.
Prijatno!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com