Ruski omlet je idealan doručak: Zovu ga i „omlet iz vrtića“, a ukusniji od klasičnog!

Ruski omlet je jedan od najjednostavnijih recepata na svetu. Pripremao se u školskim menzama, a mnoge generacije dece odrasle su uz njega, pa ga često zovu „omlet iz vrtića“.

Za razliku od klasičnog omleta, ovaj recept rezultira penastim slanim kolačem.

Ruski omlet se priprema lako, sam recept je vrlo jednostavan, a dobićete izdašan doručak za celu porodicu, prenosi uspesnazena.com

Sastojci za omlet

Jaje – 5 kom.

Mleko – 250 ml

Sol – 0,5 kafene kašike

Maslac (za podmazivanje posude)

Priprema omleta

Sipajte mleko u duboku posudu.

Dodajte jaja i posolite.

Dobro promešati bez mućenja! Tajna penaste strukture ovog omleta jeste da jaja ne mutite mikserom, već ih samo dobro razbijte žicom.

Posudu dobro podmažite puterom.

Dobijenu mešavinu jaja i mleka sipajte u posudu.

Kako ga ispeći?

Napunite formu ne više od 2/3, jer će omlet narasti. I stavite u rernu zagrejanu na 200 stepeni 30 minuta. Ne otvarajte rernu prvih 15-20 minuta.

Nije preporučljivo da otvarate rernu tokom pečenja, može se desiti da omlet „padne“. Ukus će ostati isti, ali ne i izgled

Gotov omlet isecite na porcije. Stavite parče putera na vrući omlet.

Razlike između francuskog i američkog omleta?

U zavisnosti od toga da li spremate američki (kakav se najčešće sprema kod nas) ili francuski omlet, biće vam potrebni različiti sastojci.

Američki omlet, koji je najsličniji našem, domaćem, treba da sadrži i so, biber i malo pavlake za kuvanje. S druge strane, francuski omlet je nešto komplikovanije napraviti, ali su vam potrebni samo jaja i so. U toku pripreme, na pola prženja, narendajte kačkavalj po izboru i preklopite.

