Ruski uštipci mekani kao duša, a prave se za 15min – idealan, brzinski doručak

Posebno su meki i vazdušasti.

Jedan super jednostavan recept za uštipke. Mogu se jesti kao slana ili slatka varijanta u zavisnosti od namaza što ih verovatno čini jednim od omiljenih izbora za doručak.

Sastojci:

– 4 jaja

– 500 g jogurta

– 500 g brašna

– 1 kesica praška za pecivo

Priprema:

Umutite jaja, pa dodajte jogurt. Sjedinite, pa sipajte malo soli i prosejano brašno sa praškom za pecivo. Lepo promešajte, pa nauljite kašiku i vadite uštipke, pa sipajte u šerpu sa dosta ulja.

Pržite i vadite na ubrus da se ocede.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(kurir.rs)

