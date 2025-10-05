Ruski uštipci mekani kao duša, a prave se za 15min – idealan, brzinski doručak

Posebno su meki i vazdušasti.
Jedan super jednostavan recept za uštipke. Mogu se jesti kao slana ili slatka varijanta u zavisnosti od namaza što ih verovatno čini jednim od omiljenih izbora za doručak.
Sastojci:
– 4 jaja
– 500 g jogurta
– 500 g brašna
– 1 kesica praška za pecivo
Priprema:
Umutite jaja, pa dodajte jogurt. Sjedinite, pa sipajte malo soli i prosejano brašno sa praškom za pecivo. Lepo promešajte, pa nauljite kašiku i vadite uštipke, pa sipajte u šerpu sa dosta ulja.
Pržite i vadite na ubrus da se ocede.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(kurir.rs)
