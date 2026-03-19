Ruski uštipci za 15 minuta: Mekani kao duša, a nestaju sa stola dok trepneš

Ruski uštipci za 15 minuta su savršeno rešenje kada vam treba brz i ukusan doručak – bez puno truda, a sa maksimalnim užitkom.

Jede vam se nešto toplo i domaće, ali nemate ni vremena ni živaca za komplikovane recepte?

Probajte ovo – ruski uštipci za 15 minuta. Mekani, vazdušasti i gotovi brže nego što kafa provri.

Jednom kad ih probate, vraćaćete im se stalno.

Šta vam je potrebno?

Sastojci su jednostavni, gotovo sigurno ih već imate kod kuće:

1 jaje

1 čaša jogurta

1 kašičica šećera

prstohvat soli

1/2 kašičice sode bikarbone

oko 2 čaše brašna

ulje za prženje

Priprema:

U jednoj činiji umutite jaje, dodajte jogurt, šećer i so. Zatim umešajte sodu bikarbonu i postepeno dodajte brašno dok ne dobijete mekano, pomalo lepljivo testo. Ne treba da bude tvrdo – to je ključno.

Kašikom spuštajte testo u zagrejano ulje i pržite dok ne dobiju zlatnu boju. Okrenite ih jednom i to je to – gotovi su!

Ako želite da vaši uštipci budu još mekši, ostavite testo da odstoji 5 minuta pre prženja. Deluje beznačajno, ali verujte – pravi razliku.

Možete ih poslužiti slatko ili slano. Najbolji su sa džemom i šećerom u prahu, ali odlični su i uz sir ili jogurt.

Kako biste ih vi kombinovali?

Zašto su svi poludeli za njima?

Ovi uštipci su savršena kombinacija brzine i ukusa. Nema čekanja, nema komplikacija, samo jednostavan recept koji uvek uspeva.A nestaju sa tanjira dok su još topli.

Ako tražite doručak koji je brz, ukusan, ruski uštipci za 15 minuta su pravi izbor. Jednom kada ih napravite, pravićete ih stalno.

A iskreno, teško je odoleti nečemu što je ovako jednostavno, a ovako dobro.

