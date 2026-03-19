Sačuvajte kiseli kupus sve do leta, ako ima penu dodajte ovo i nemojte da ga bacate

Ako se pojavila bela pena na kupusu nemojte još da ga bacate. Sačuvajte kiseli kupus sve do leta, samo dodajte malo vinobrana.

Srećom, postoji način kojim možete sačuvati vaš kiseli kupus još dugo.

Ako primetite povišeno penušanje zakiseljene vode, potrebno je u bure dodati vinobran u količini od 5 do 10 grama.

Postoji i drugi način kako kiseli kupus može da se spasi i on je proveren.

Bitan je procenat soli u vodi, salinitet.

Nasuti 4% solu u neku kantu,10 l recimo, 400 gr soli, pa sipati tako dok se ne nivo bude za šaku iznad gornjeg sloja, prebaciti kupus iz prethodnog bureta, pritisnuti, da ne plivaju glavice.

Kupus ređati kako raste. Nema pretakanja, jer nema potrebe da se pretače na taj salinitet. Zatim se so u kanti dobro razmuti.

Zašto vinbran?

Vinbran je konzervans koji se tradicionalno koristi u pravljenju vina. Dodavanjem vinbrana, fermentacija se stabilizuje, sprečava se kvarenje i dalje kiseljenje kupusa. Ovaj trik produžava rok trajanja, a kiseli kupus ostaje ukusan i kvalitetan mesecima.

Kako se koristi?

Kada primetite da je vaš kiseli kupus krenuo da fermentiše, evo šta treba da uradite:

Kesicu vinbrana rastvorite u malo mlake vode. Sipajte rastvor direktno u bure s kupusom. To je sve. Ovo će stabilizovati i usporiti proces fermentacije, a kupus ostaje svež i hrskav čak i tokom toplijih meseci.

Važno je da vinbran ne dodate prerano, jer ako ga stavite pre početka fermentacije postoji mogućnost da se kupus uopšte neće ukiseliti do kraja.

Pored vinobrana, redovno proveravajte i nivo tečnosti u buretu. Ako primetite da je smanjena, dodajte blago posoljenu vodu da listovi uvek budu prekriveni.

Uz samo jednu kesicu vinbrana, vaš kiseli kupus do leta može da bude ukusan i hrskav. Probajte ovaj trik i uživajte u ukusu tokom cele godine!

Kad to sve uradite, važno je da se bure sa kupusom prebaci u podrum u koji ne dopire dnevna svetlost. Uradite ovo i sačuvajte kiseli kupus sve do letnjih vrućina..

