Salata od kiselog kupusa kakvu još niste probali: Jedan postupak je ključan za poseban ukus

Salata od kiselog kupusa je glavna zvezda, poput podvarka ili sarme, Malo ko zna da postupak kratkog kuvanja daje poseban ukus ovoj salati.

Ovaj recept ćete ga sigurno uvrstiti u svoj svakodnevni meni. Ključan je jedan postupak od kog salata od kiselog kupusa dobije poseban šmek, i sigurno će vas oduševiti.

Za kiseli kupus važi da je prava riznica zdravlja, stoga je u ovo doba godine obavezan na svakoj srpskoj trpezi. Služi se kao salata, glavna je zvezda jela poput podvarka, sarme ili svadbarskog kupusa sa obiljem mesa.

Kao salata od kiselog kupusa se obično služi ili klot bez ičega ili tek malo pouljen sa dodatkom tucane paprike. Međutim, način na koji je verovatno do sada niste probali oduševiće vas, pa ćete ga sigurno uvrstiti u svoj svakodnevni meni.

Sastojci:

srednja glavica kiselog kupusa

10 zrna crnog bibera

par listova lovora

2 glavice belog luka

oko 150 ml ulja

Priprema:

Glavicu kiselog kupusa isecite na rezanca i isperite ukoliko je kupus previše slan. Stavite u dublju šerpu, nalijte vodom da ogrezne, stavite biber i lovorov list, pa ostavite da se kuva desetak minuta na umerenoj vatri.

Kada kupus omekša, procedite ga i ostavite sa strane da se ohladi.

Beli luk sitno iseckajte, dodajte u kupus i ulje, pa sve dobro izmešajte.

Gotovu salatu držite u frižideru do posluživanja.

Prijatno!

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com