Salata od kupusa je najbolja ako dodate ovaj sastojak, čini čuda za ukus!

Salata od kupusa je najbolja ako dodate ovu jeftinu namirnicu, čini čuda za ukus!
Počela je sezona mladog kupusa, onog sa šiljatim, rastresitim glavicama. Pored toga što je pun vitamina i antioksidanata, pomaže zdravlju srca, stimuliše varenje, ima antiinflamatorno dejstvo, pomaže kod mršavljenja i prava je poslastica za jelo na salati.
A znate li kako da ovu omiljenu salatu učinite još boljom? Tajna je u jednom sastojku koji verovatno imate pri ruci.
Kako se priprema salata od kupusa?
Izrendajte ili tanko isecite kupus, zatim ga posolite i sačekajte nekoliko minuta, ako je mlad, biće dovoljno samo pet. Zatim ocedite vodu koju je možda pustio i dodajte sirće i ulje i biber po ukusu.
A sada je vreme za mali trik koji će pojačati ukus. Dodajte prstohvat šećera u svoju salatu. Ovaj mali dodatak uobičajenom receptu potpuno menja stvari jer neutrališe gorčinu koja se često oseća u ukusu kupusa.
Kad smo već kod ukusa, malo svežeg kopra, mladog luka, rendane šargarepe ili rotkvica daće mu dodatni podsticaj – biće to najukusnija salata od kupusa koju ste ikada probali!
Inače, tajna dobre salate krije se u činjenici da naseckani (ili narendani) kupus odstoji duže, nego kada je mi na brzinu pripremimo kod kuće. To daje vremena povrću, koje ima izobilje vitamina, da otpusti vodu i omekša pod delovanjem soli i sirćeta pa je rezultat super ukusna salata.
