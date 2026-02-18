Salata od pečenih paprika – tako ukusna i kremasta da nestaje sa tanjira posle samo par minuta (video)

Ova salata od pečenih paprika diže klasičnu zimnicu na jedan potpuno novi nivo.

Ona spaja bogat, kremast ukus pavlake i majoneza sa intenzivnom aromom pečenih paprika i belog luka. Salata je idealna kao predjelo, dodatak uz pečenje ili kao osvežavajući prilog tokom toplijih dana.

Paprike daju prirodnu slatkoću i dubinu ukusa, pavlaka i majonez doprinose glatkoj, kremastoj teksturi, a jabukovo sirće unosi blagu kiselkastu notu koja balansira celokupnu kombinaciju.

Priprema

Sastojci:

oko 6–7 paprika (roga ili babura)

100 g majoneza

200 g kisele pavlake

1 čen belog luka

malo iseckanog peršunovog lišća

2–3 kašike jabukovog sirćeta (može i limun ili alkoholno sirće — stavi manje)

so (oko 1 kašičica ili po ukusu)

biber

malo šećera (oko 1 kašičica ili po ukusu)

Priprema:

Paprike ispeci, oguli i očisti od semenki, pa ih iseckaj ili iskidaj na trakice. U većoj činiji pomešaj majonez i pavlaku dok ne postanu glatki.

Dodaj sitno iseckan beli luk i peršun, pa sve lagano sjedini. Umiješaj pečene paprike u sos.

Začini sa sirćetom, solju, biberom i malo šećera kako bi uravnotežio ukuse.

Dobro promešaj i ostavi u frižideru da se ukusi prožmu pre posluženja.

Ova salata je neverovatno kremasta i intenzivna u ukusu, ali i jednostavna za pripremu. Savršeno se slaže uz meso, krompir ili kao dodatak uz rustični hleb — a mnogi je prave i kao deo slavske trpeze jer se brzo pojavi sa stola.

(YouTube/Sherpica Recipes)

