Samo 1 sastojak vas deli od savršenih mekika! Dodajte ga i testo će narasti kao ludo!

Ako mislite da je tajna dobrih mekika u dugom mešenju – varate se! Samo jedan sastojak može promeniti sve i napraviti razliku između “onako” i savršeno mekanih, vazdušastih mekika. Evo u čemu je trik.
Zašto mekike nekad ne uspevaju?
Koliko puta ste pokušali da zamesite mekike, a testo ostane tvrdo ili ne naraste dovoljno? Najčešće greške su:
- Premalo vremena za odmaranje testa
- Loše nadošlo kvasno testo
- Nedovoljno elastično testo zbog manjka vlage
Koji je tajni sastojak?
Verovali ili ne – reč je o kiselom mleku! Dodavanje kiselog mleka u testo daje mu mekoću, elastičnost i pomaže da mekike narastu neverovatno brzo. Upravo taj sastojak razdvaja prosečne od nezaboravnih mekika.
Kako pripremiti testo sa tajnim sastojkom
- U činiju sipajte 500 g brašna i 1 kesicu suvog kvasca.
- Dodajte 250 ml kiselog mleka (blago zagrejanog).
- Ubacite prstohvat soli i kašičicu šećera.
- Umesite glatko testo i ostavite da odmara oko 45 minuta.
- Razvucite rukama i pržite na ulju dok ne porumene.
Benefiti dodavanja kiselog mleka
- Mekike postaju mekane i vazdušaste
- Testo brže raste
- Ukus je bogatiji i blago kremast
- Manja verovatnoća da testo bude gumasto
Praktični saveti za najbolje mekike
- Uvek koristite brašno tip 400 ili 500 – daje laganiju teksturu.
- Ne preterujte s brašnom prilikom razvlačenja, da ne postanu tvrde.
- Pržite u dubokom ulju koje je dobro zagrejano.
- Poslužite odmah dok su još tople i hrskave.
Samo jedan sastojak – kiselo mleko – pravi čudo sa testom! Probajte ovaj trik već danas i iznenadite ukućane mekikama koje se pamte.
Da li ste probali ovaj trik sa kiselim mlekom? Napišite u komentarima kako su vam ispale mekike i podelite recept sa prijateljima!
