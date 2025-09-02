Samo 1 sastojak vas deli od savršenih mekika! Dodajte ga i testo će narasti kao ludo!

Sveže pržene mekike na tanjiru, simbol savršenog recepta
Ako mislite da je tajna dobrih mekika u dugom mešenju – varate se! Samo jedan sastojak može promeniti sve i napraviti razliku između “onako” i savršeno mekanih, vazdušastih mekika. Evo u čemu je trik.

Zašto mekike nekad ne uspevaju?

Koliko puta ste pokušali da zamesite mekike, a testo ostane tvrdo ili ne naraste dovoljno? Najčešće greške su:

  • Premalo vremena za odmaranje testa
  • Loše nadošlo kvasno testo
  • Nedovoljno elastično testo zbog manjka vlage

Koji je tajni sastojak?

Verovali ili ne – reč je o kiselom mleku! Dodavanje kiselog mleka u testo daje mu mekoću, elastičnost i pomaže da mekike narastu neverovatno brzo. Upravo taj sastojak razdvaja prosečne od nezaboravnih mekika.

Kako pripremiti testo sa tajnim sastojkom

  1. U činiju sipajte 500 g brašna i 1 kesicu suvog kvasca.
  2. Dodajte 250 ml kiselog mleka (blago zagrejanog).
  3. Ubacite prstohvat soli i kašičicu šećera.
  4. Umesite glatko testo i ostavite da odmara oko 45 minuta.
  5. Razvucite rukama i pržite na ulju dok ne porumene.

Benefiti dodavanja kiselog mleka

  • Mekike postaju mekane i vazdušaste
  • Testo brže raste
  • Ukus je bogatiji i blago kremast
  • Manja verovatnoća da testo bude gumasto

Praktični saveti za najbolje mekike

  • Uvek koristite brašno tip 400 ili 500 – daje laganiju teksturu.
  • Ne preterujte s brašnom prilikom razvlačenja, da ne postanu tvrde.
  • Pržite u dubokom ulju koje je dobro zagrejano.
  • Poslužite odmah dok su još tople i hrskave.

Samo jedan sastojak – kiselo mleko – pravi čudo sa testom! Probajte ovaj trik već danas i iznenadite ukućane mekikama koje se pamte.

Da li ste probali ovaj trik sa kiselim mlekom? Napišite u komentarima kako su vam ispale mekike i podelite recept sa prijateljima!

