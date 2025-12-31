Samo dodajte 1 sastojak kad pržite jaja, biće nikad ukusnija i hrskavija

Probajte i bićete oduševljeni. Kad pržite jaja dodajte šaku ovog sastojka, oduševiće vas dobijeni ukus i hrskavost.
Ako volite da doručkujete jaja, kažu da će sa jednim sastojkom biti još ukusnija.
Reč je o – čipsu.
Iako bi retko kome palo na pamet da stavi čips u kajganu, omlet ili jaje, ovaj sastojak je zapravo savršen za bilo koju vrstu jaja, a obrok će biti ukusniji i hrskaviji.
Šta treba da uradite?
Zgnječite šaku čipsa prstima, a zatim pomešajte sa umućenim jajima ili napravite jaje na čipsu u tiganju.
Takođe možete kombinovati čips sa različitim ukusima.
Probajte i bićete oduševljeni.
