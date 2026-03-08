Ako brašno ima ove karakteristike, to je jasan znak da se pokvarilo i da ga ne bi trebalo koristiti u pripremi hrane.

Samo je jedan znak siguran da vam je brašno pokvareno.

Mnogi u kuhinji imaju zalihe osnovnih namirnica, a brašno je gotovo uvek među njima.

Međutim, iako ima dug rok trajanja, ova namirnica ipak može da se pokvari, naročito ako nije pravilno skladištena. Stručnjaci kažu da postoji jedan siguran znak koji gotovo uvek otkriva da li je još uvek dobro za upotrebu.

Iako mnogi prvo gledaju rok trajanja na pakovanju, to nije uvek najpouzdaniji pokazatelj. Mnogo je važnije obratiti pažnju na miris i izgled, jer upravo oni mogu otkriti da li je izgubilo kvalitet.

Miris otkriva sve

Najjednostavniji i najpouzdaniji način da proverite da li je brašno pokvareno jeste da ga pomirišete. Sveže brašno ima gotovo neutralan miris, dok pokvareno može imati kiselkast, užegao ili pljesniv miris. (Healthline)

Ako osetite bilo kakav neprijatan miris, to je jasan znak da više nije bezbedno za upotrebu i da bi ga trebalo baciti.

Ostali znaci koji mogu ukazivati na problem

Iako je miris najpouzdaniji pokazatelj, postoje i drugi znakovi koji mogu ukazivati da se pokvarilo:

promena boje ili tamne tačkice

pojava grudvica zbog vlage

prisustvo sitnih insekata ili larvi

plesan ili neobična tekstura

Svaki od ovih znakova može ukazivati da je ono bilo izloženo vlazi, vazduhu ili štetočinama.

Koliko dugo brašno može da traje

Rok trajanja zavisi od vrste. Obično belo brašno može trajati nekoliko meseci, dok integralno ima kraći rok jer sadrži više prirodnih ulja koja mogu užegnuti.

Pravilno skladištenje može značajno produžiti njegovu svežinu.

Kako pravilno čuvati brašno

Da bi brašno ostalo sveže što duže, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih pravila:

čuvajte ga u hermetički zatvorenoj posudi

držite ga na suvom i tamnom mestu

izbegavajte vlagu i visoku temperaturu

po potrebi ga možete čuvati i u frižideru ili zamrzivaču

Na ovaj način brašno može zadržati kvalitet mnogo duže i biće spremno za pripremu raznih jela.

Iako mnogi misle da brašno ne može da se pokvari, to nije tačno. Najsigurniji znak da je pokvareno jeste neprijatan miris koji ukazuje na kvarenje ili pojavu plesni.

Zato je pre svake upotrebe najbolje uraditi jednostavan test – pomirišite ga i odmah ćete znati da li je bezbedno za kuvanje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com