Samo je jedna Begova čorba – recept posle koga ćete garantovano polizati prste

Begova čorbu, ali na najbolji način – recept posle koga ćete garantovano polizati prste.

Uz samo nekoliko jednostavnih koraka, ova čorba će postati prava zvezda svake trpeze. Pratite naš recept i saznajte kako da vaša čorba bude kremasta, bogata i savršeno začinjena. Uživajte u neodoljivoj kombinaciji sastojaka!

Sastojci: 500 g pilećeg mesa, 100 g šargarepe, 50 g celera, 50 g korena peršuna, 100 g bamije, 20 g pirinča, 2 dcl pavlake, 3 žumanca, so, limunov sok

Priprema:

1. Oprano pileće meso preliti hladnom vodom i kuvati. Posolite, očistite povrće i lagano kuvajte. Kada meso omekša, odvojite ga od kostiju, supu procedite, a meso i povrće isecite na komade.

2. Posebno skuvajte pirinač i dodajte oceđeni pirinač u čorbu. Bamija se prvo potopi u vrelu vodu i takođe doda u čorbu. Čorbu kuvajte još nekoliko minuta, zakiselite i po potrebi posolite. Sklonite lonac sa vatre i zgusnite supu pavlakom i žumancima.

3. Kada se čorba zgusne, ne treba je više kuvati, jer može vrlo brzo da zagori do dna šerpe.

Begova čorba je jelo koje spaja tradiciju i bogatstvo ukusa. Uz ovaj jednostavan recept, i vi možete na svom stolu imati ovaj specijalitet dostojan sultanove trpeze. Poslužite je toplu, uz malo limuna i hleba, i uživajte.

Prijatno i javite nama kako vam se dopao recept!

