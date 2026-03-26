Samo jedna čaša ovog preliva i pita će vam biti bolja nego iz pekare – ovaj trik menja sve!

Ovaj preliv za pitu pravi ogromnu razliku – daje joj sočnost, hrskavost i ukus kao iz najbolje pekare. Morate ga probati.
Preliv za pitu uz koji će vam ispasti bolja nego ona iz pekare – ovaj trik menja sve!
Koliko puta ste napravili pitu kod kuće i pomislili: “Nije loša… ali nije kao iz pekare”? E pa, problem nije u filu. Nije ni u korama.
Tajna je u jednom detalju – pravi preliv za pitu.
I verovali ili ne, dovoljna je samo jedna čaša ove smese da potpuno promeni rezultat.
Radi se o jednostavnoj kombinaciji – kisela voda i ulje. Da, toliko jednostavno. A rezultat? Pita bude spolja hrskava, a iznutra mekana i sočna, baš kao ona koju kupujete u pekari.
Zašto ovaj preliv za pitu radi tako dobro?
Kisela voda tokom pečenja stvara mehuriće i paru, što daje vazdušastu strukturu testu, dok ulje obezbeđuje onu savršenu, zlatnu koricu koju svi volimo.
Kako se koristi?
- Pomešajte oko 1 dl kisele vode i pola decilitra ulja
- Prelijte pitu ravnomerno pre pečenja
- Po želji dodajte prstohvat soli
I to je to. Prosto zar ne?
Međutim gde većina greši je – količina. Ako preterate, pita će biti gnjecava. Ako stavite premalo, efekat neće biti isti. Zato je jedna čaša idealna mera koja pravi balans između hrskavog i sočnog.
Savet: prvih 10 minuta pecite na jačoj temperaturi (oko 220°C), pa smanjite. Tako dobijate onu savršenu koricu koja pucketa pod zubima.
Ne morate ići u pekaru da biste dobili savršenu pitu. Dovoljan je jedan mali trik i pravi preliv za pitu – i rezultat će biti bolji nego što očekujete.
Sledeći put kada je budete pravili, setite se ovog saveta.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com