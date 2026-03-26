Samo jedna čaša ovog preliva i pita će vam biti bolja nego iz pekare – ovaj trik menja sve!

Ovaj preliv za pitu pravi ogromnu razliku – daje joj sočnost, hrskavost i ukus kao iz najbolje pekare. Morate ga probati.

Preliv za pitu uz koji će vam ispasti bolja nego ona iz pekare – ovaj trik menja sve!

Koliko puta ste napravili pitu kod kuće i pomislili: “Nije loša… ali nije kao iz pekare”? E pa, problem nije u filu. Nije ni u korama.

Tajna je u jednom detalju – pravi preliv za pitu.

I verovali ili ne, dovoljna je samo jedna čaša ove smese da potpuno promeni rezultat.

Radi se o jednostavnoj kombinaciji – kisela voda i ulje. Da, toliko jednostavno. A rezultat? Pita bude spolja hrskava, a iznutra mekana i sočna, baš kao ona koju kupujete u pekari.

Zašto ovaj preliv za pitu radi tako dobro?

Kisela voda tokom pečenja stvara mehuriće i paru, što daje vazdušastu strukturu testu, dok ulje obezbeđuje onu savršenu, zlatnu koricu koju svi volimo.

Kako se koristi?

Pomešajte oko 1 dl kisele vode i pola decilitra ulja

Prelijte pitu ravnomerno pre pečenja

Po želji dodajte prstohvat soli

I to je to. Prosto zar ne?

Međutim gde većina greši je – količina. Ako preterate, pita će biti gnjecava. Ako stavite premalo, efekat neće biti isti. Zato je jedna čaša idealna mera koja pravi balans između hrskavog i sočnog.

Savet: prvih 10 minuta pecite na jačoj temperaturi (oko 220°C), pa smanjite. Tako dobijate onu savršenu koricu koja pucketa pod zubima.

Ne morate ići u pekaru da biste dobili savršenu pitu. Dovoljan je jedan mali trik i pravi preliv za pitu – i rezultat će biti bolji nego što očekujete.

Sledeći put kada je budete pravili, setite se ovog saveta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com