Samo ovako se peče pile: Trik od 15 minuta koji garantuje najsočnije meso i hrskavu koricu

Najsočnije meso bez mnogo truda! Zaboravite na suvo meso uz trik od 15 minuta koji menja sve. Saznajte kako da kožica puca pod zubima.

Većina kulinarskih grešaka kod pripreme piletine nastaje zbog straha da meso ostane živo pored kosti. Rezultat je najčešće prepečeno, drvenasto meso koje se teško žvaće. Suprotno uvreženom mišljenju, dugotrajno krčkanje na niskim temperaturama nije rešenje za piletinu sa kostima.

Ključ za najsočnije meso i kožicu koja puca pod zubima krije se u pravilnoj raspodeli temperature i obaveznom periodu stabilizacije sokova nakon pečenja. Ovaj proces traje ukupno 15 minuta dodatnog truda, ali pravi drastičnu razliku u krajnjem rezultatu.

Kako ispeći pile da ostane sočno?

Najsočnije meso obezbeđuje se pečenjem na 220°C tokom prvih 15 minuta radi zatvaranja pora, dok je finalni korak odmaranje mesa van rerne najmanje 15 minuta kako bi se sokovi ravnomerno rasporedili kroz mišićna vlakna.

Priprema koja prethodi rerni

Dobra priprema je pola posla. Profesionalni kuvari nikada ne stavljaju hladno meso u zagrejanu rernu jer takav temperaturni šok garantuje neravnomerno pečenje.

Izvadite meso iz frižidera barem sat vremena pre pečenja.

Obavezno sušenje: Kožica mora biti potpuno suva pre kontakta sa masnoćom.

Unutrašnje začinjavanje: So mora dopreti do unutrašnje šupljine kako bi meso bilo ukusno do same kosti.

Zaštita belog mesa

Belo meso ima najmanje masnoće i prvo strada od toplote. Efikasan način zaštite je podvlačenje komadića putera direktno ispod kože grudnog dela. Puter će se lagano topiti i „zalivati“ meso iznutra dok se koža spolja pretvara u čips.

Pravilo „15 minuta“ za savršen rezultat

Postupak je jednostavan i ne zahteva stalno stajanje pored šporeta:

Inicijalni šok (15 min): Rerna mora biti na 220°C. Ovo pokreće Majarovu reakciju koja stvara aromu i boju.

Lagano pečenje: Smanjite temperaturu na 180°C. Meso je gotovo kada unutrašnja temperatura dostigne 74°C.

Odmaranje (15 min): Ovo je najvažniji deo. Izvadite pile na dasku. Nemojte ga seći niti pokrivati.

Tokom mirovanja, temperatura u jezgru će porasti za još koji stepen, a sokovi koji su se povukli ka sredini vratiće se u svako vlakno. Ako se iseče odmah, tečnost će iscuriti, a meso postati sivo i suvo.

Koja je vaša proverena metoda za pečenje? Da li preferirate klasične začine ili eksperimentišete sa premazima? Podelite svoje iskustvo u komentarima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com