Samo ovako se pravi zaprška za sarmu: Kuvarica otkriva caku da bude onako “baš po ukusu”

Sarma nije samo jelo – to je umetnost, ponos svake domaćice i zvezda svake proslave. Ali, koliko puta vam se desilo da bude bleda, da se raspadne ili da zaprška „ubije“ ukus? Profesionalni kuvari znaju da đavo leži u detaljima, a mi vam donosimo caku koji sarmu podiže na novi nivo.

Nije svaki kupus za sarmu

Sve počinje od lista. On mora biti čvrst, ali nikako žilav. Ako je list providan, ne dajte se prevariti – to je znak kvaliteta ako je istovremeno i čvrst pod prstima. Obavezno odstranite sve grube žilice, jer sarma mora da bude meka kao puter, a ne da „škripi“ pod zubima.

Meso i začini – evo gde mnogi greše

Zaboravite na prodimljeno meso – tražite ono pravo, starinski sušeno na bukovini. Boja sarme zavisi od paprike; ne štedite na kvalitetnoj, proverenoj crvenoj paprici koja ne gubi boju tokom dugog krčkanja.

Kada ste odabrali najbolje sastojke, vreme je za magiju koja se dešava u loncu – evo kako se pravi sarma koja se godinama pamti.

Potrebno vam je:

1 kg mešanog mlevenog mesa

1 šolja pirinča od 2dl

3 glavice crnog luka

suvo meso, po želji, slanina, rebra, kobasica

začini. . . vegeta, so, biber, crvena paprika

listovi kupusa

Postoje dva postupka za pravljenje sarmi, ja ne znam koji je prvi ili koji je pravi ali oba su mnogo dobra. Napisaću oba.

Prvi recept: Sitno iseckan luk, mleveno meso, pirinač i začine (1 kašika crvene paprike, 1 kašika vegete i 1/3 kašike bibera) izmešati i ostaviti da odstoje. Listove kupusa oprati i odstraniti žilice.

Uzeti list sarme u ruku, staviti ga na otvoren dlan, ako je velik baš list onda ga preseći, na list staviti kašiku smese. Saviti stranu lista koja je do vas unutra (2-3cm) pa onda levu i desnu isto tako unutra i na kraju tu stranu do vas do kraja lista urolati.

Tako zavijene sarme ređati u glinenu posudu, ta vam je najbolja za kuvanje sarme na čije ste dno stavili par listova kupusa. Između sarmi staviti suvo meso, završiti rolanje sarmi, poklopiti ih sa još par listova kupusa, naliti vodom, da ogreznu i staviti da se kuva. Tokom kuvanja sud u kojem se sarma kuva samo mrdati levo-desno.

Zaprška za sarmu – dve vrste savršenstva

Kad se sarma krčkala puna dva sata u glinenoj posudi, vreme je za finale. Postoje dve vrste savršenstva:

Klasična „teška“ zaprška: Brašno uprženo na ulju sa kašikom najfinije crvene paprike. Za one koji vole onaj pravi, kafanski šmek.

Laka zaprška: Brašno razmućeno u vodi sa paprikom. Savršeno za one koji žele pun ukus bez težine u stomaku.

Drugi recept za pravljenje sarmi je: izdinstati sitno iseckan luk sa uljem i vodom, njemu dodajte meso i pirinač pa još malo prokrčkajte, 10ak minuta, dodajte začine. Isto motanje, ista zaprška i kuvanje.

Dobra sarma se pamti mesecima, a uz ovu caku koja sarmu podiže na novi nivo, vaša će biti ona o kojoj se priča godinama. Bez obzira na to kako spremate meso, tajna vrhunskog uživanja krije se u strpljenju i onoj savršenoj, mirisnoj zapršci.

Napišite nam u komentarima – da li vi sarmu zapržavate „na ulju“ ili „na vodi“?

