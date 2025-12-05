Samo ovako se pravilno dinsta meso, biće uvek meko kao duša

Kod dinstanja mesa potrebno je samo da budete strpljivi, jer što se duže pravilno dinsta biće bolje i raspadaće se.

Dinstano meso je sočno, ukusno i topi se u ustima. Samo ovako se pravilno dinsta meso, potrebno je da budete strpljivi i duže dinstate na laganoj temperaturi.

Kada se pripremaju npr. juneći ili svinjski gulaš ili paprikaš, meso upija ukuse i mirise i takva jela su pravi užitak. Kod dinstanja mesa potrebno je samo da budete strpljivi, jer što se duže pravilno dinsta biće bolje i raspadaće se.

Evo jednog univerzalnog recepta za meso, a ostale sastojke prilagodite.

Sastojci:

oko 700 g svinjskog mesa

1 puna kašika masti

voda

1 kašika suvog začina

mlevena crvena paprika

Priprema:

Meso iseći na kocke,staviti u dublju šerpu,naliti vodom da prelije meso, dodati mast i suvi začin.

Staviti meso da se krčka 2 do 3 sata na laganoj temperaturi.

Kada počne da se raspada pustiti da ispari sva voda i da se malo uprži.

Na kraju dodajte malo mlevene crvene paprike.

Meso poslužiti sa omiljenim prilogom, svežim ili pečenim povrćem, krompirom na primer.

