Samo ovako se pravilno dinsta meso za gulaš ili paprikaš, biće uvek sočno i mekano kao pamuk!

Dinstano meso je sočno, ukusno i topi se u ustima. Kada se pripremaju npr. juneći ili svinjski gulaš ili paprikaš, meso upija ukuse i mirise i takva jela su pravi užitak.
Kod dinstanja mesa potrebno je samo da budete strpljivi, jer što se duže dinsta biće bolje i raspadaće se.
Evo jednog univerzalnog recepta za meso, a ostale sastojke prilagodite.
Sastojci:
- oko 700 g svinjskog mesa
- 1 puna kašika masti
- voda
- 1 kašika suvog začina
- mlevena crvena paprika
Priprema:
Meso iseći na kocke, staviti u dublju šerpu, naliti vodom da prelije meso, dodati mast i suvi začin. Sataviti meso da se krčka 2 do 3 sata na laganoj temperaturi.
Kada počne da se raspada pustiti da ispari sva voda i da se malo uprži.
Na kraju dodajte malo mlevene crvene paprike.
Meso poslužiti sa omiljenim prilogom, svežim ili pečenim povrćem – krompirom na primer.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com