Samo ovako zaprška za sarmu bude savršena: Kuvar otkriva kako da sarmu podignete na novi nivo

Savršena sarma je san, ali samo jedna stvar deli amatersko jelo od vrhunskog specijaliteta – to je zaprška za sarmu!

Prava sarma mora da zamiriše! Kuvar otkriva caku za najlepšu boju i aromu – tajna zaprška za sarmu koju su skrivale naše bake.

Najpre, da bi vam sarma bila dobra mora i kupus u koji je savijate da bude dobar. Šta to znači? Pa mora da bude čvrst list, ali nikako žilav. Neka vas ne prevari to što je list mekan ili providan ako je čvrst. Kad ga uzmete u ruku da smotate sarmu ne sme da ima žilice, to odstranite. Ne sme ni da bude premekan, možete da se prevarite pa da pomislite da će biti mekši kad se skuva, ali ne – raspašće se.

Morate da vodite računa i o mesu, najbolja kombinacija je mešano mleveno meso. Obratite pažnju i na dodatke koje stavljate u sarmu. Suvo meso, trebalo bi da bude baš suvo, ne prodimljeno.

Začini su jako bitni. Na primer crvena paprika, nemojte da stavljate bilo koju. Izaberite jednu vrstu koju ćete da koristite zbog boje i arome. Trebalo bi da bude proverena, da kad se sarma skuva bude i crvena, a ne da paprika u toku kuvanja izgubi svoju boju i sarma ostane bleda i za oko lošeg izgleda – jer svako jelo koje lošije izgleda nije ni primamljivo.

Potrebno vam je:

1 kg mešanog mlevenog mesa

1 šolja pirinča od 2dl

3 glavice crnog luka

suvo meso, po želji, slanina, rebra, kobasica

začini. . . vegeta, so, biber, crvena paprika

listovi kupusa

Postoje dva postupka za pravljenje sarmi, ja ne znam koji je prvi ili koji je pravi ali oba su mnogo dobra. Napisaću oba.

Prvi: Sitno iseckan luk, mleveno meso, pirinač i začine (1 kašika crvene paprike, 1 kašika vegete i 1/3 kašike bibera) izmešati i ostaviti da odstoje. Listove kupusa oprati i odstraniti žilice.

Uzeti list sarme u ruku, staviti ga na otvoren dlan, ako je velik baš list onda ga preseći, na list staviti kašiku smese. Saviti stranu lista koja je do vas unutra (2-3cm) pa onda levu i desnu isto tako unutra i na kraju tu stranu do vas do kraja lista urolati.

Tako zavijene sarme ređati u glinenu posudu, ta vam je najbolja za kuvanje sarme na čije ste dno stavili par listova kupusa. Između sarmi staviti suvo meso, završiti rolanje sarmi, poklopiti ih sa još par listova kupusa, naliti vodom, da ogreznu i staviti da se kuva. Tokom kuvanja sud u kojem se sarma kuva samo mrdati levo-desno.

Zaprška za sarmu: Dve vrste savršenstva

Kad je sarma kuvana, posle jedno 2h laganog krčkanja zapržiti. I tu imate dve vrste zaprške. Jedna je sa uprženim brašnom i uljem, kojima je dodata kašika crvene paprike ili druga, koja je malo laganija, za one koji ne smeju teške zaprške. . . malo brašna se razmuti sa vodom i tome se doda paprika pa se tako istrese između sarmi.

Drugi recept za pravljenje sarmi je: izdinstati sitno iseckan luk sa uljem i vodom, njemu dodajte meso i pirinač pa još malo prokrčkajte, 10ak minuta, dodajte začine. Isto motanje, ista zaprška i kuvanje.

Uživajte u proverenim domaćim receptima

O ovom našem domaćem jelu bi se moglo pisati danima, svako ima neki svoj pravi isproban domaći recept, a za sve one koji bi da probaju neki drugi, ili nisu zadovoljni svojim imaju ova dva proverena, prava, domaća recepta. Uživajte!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com