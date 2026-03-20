Samo pomešate brokoli, pavlaku, sir i testeninu i gotovo, a dobijate najbolji ručak na svetu

Kremaste makarone sa brokolijem – evo super ideje za ručak koji će povezati sve sastojke u jedno bogato, slojevito jelo.

Napravićemo kremaste makarone sa brokolijem i miksom sireva iz rerne.

Ovo je onaj tip jela gde brokoli nije samo prilog, već sa topljenim sirevima i pavlakom čini savršen, gust sos.

Sastojci:

Makarone (500g ili koliko imate)

Brokoli (jedna glavica ili pakovanje zamrznutog)

Neutralna pavlaka (250-500ml, zavisno od količine testenine) Miks sireva (sve što imate: gauda, edamer, parmezan, feta…)

Začini: So, biber, malo belog luka (u prahu ili svežeg) i muskatni oraščić.

Postupak pripreme:

Sve u jednu šerpu: Stavite vodu za makarone da provri. Kad provri, ubacite makarone.

Fora sa brokolijem: Ako je svež, ubacite cvetiće u istu šerpu 4 minuta pre kraja kuvanja makarona. Ako je zamrznut, ubacite ga samo 2 minuta pre kraja. Procedite sve zajedno (ostavite pola šolje te vode sa strane).

Spremanje sosa: Dok se testo kuva, u dubljem tiganju zagrejte neutralnu pavlaku. Čim počne da struji (ne da vri jako), ubacite izmrvljene ili narendane sireve. Mešajte dok se ne istope. Ako je pregusto, sipajte onu vodu od kuvanja koju ste sačuvali.

Spajanje: U taj sos ubacite oceđene makarone i brokoli. Sve lagano promešajte da se cvetići brokolija oblože sirom. Probajte, pa dosolite i pobiberite po ukusu. Zapečenje (za pravu teksturu): Prebacite sve u vatrostalnu posudu ili pleh. Ako vam je ostalo još mrvica sira, pospite odozgo.

Rerna: Pecite na 200°C oko 15 minuta. Cilj je da pavlaka „prokrčka“ sa testom, a sir odozgo dobije rumenu, hrskavu koricu

Zašto je ovo dobro: Brokoli i pavlaka: Cvetići brokolija će upiti neutralnu pavlaku i postati neverovatno kremasti, pa ih čak i oni koji nisu ljubitelji povrća obožavaju u ovoj kombinaciji.

Miks sireva: Svaka vrsta sira koju dodate daće drugu notu – feta će dati slanost, gauda rastegljivost, a parmezan aromu. Mali savet: Ako imate malo slaninice ili šunke u frižideru, možete ih kratko propržiti pre dodavanja pavlake za još konkretniji obrok.

Evo kako može da ispadne još bolje

Da bismo dobili onaj savršeni, bogati sos koji se ne isušuje u rerni, najbolje je pratiti zlatno pravilo razmere između testenine i tečnosti.

Evo kako da precizno dozirate sastojke prema gramaži makarona koju imate:

Kako se postiže savršena kremastost:

| Količina makarona | Neutralna pavlaka | Dodatna tečnost (voda od kuvanja ili mleko) | Količina sira (ukupno) |

|—|—|—|—|

| 250g (pola kese) | 200–250 ml | oko 50 ml | oko 150g |

| 400–500g (cela kesa) | 500 ml | oko 100 ml | 250–300g |

Kako da sos ostane tečan pre pečenja?

Kada pomešate skuvane makarone i brokoli sa pavlakom i sirom, smesa u šerpi treba da izgleda malo tečnije nego što želite da bude na tanjiru. Testenina će tokom tih 15 minuta u rerni upiti deo vlage, a sir će se stegnuti.

Ako imate manje pavlake: Dopunite razliku običnim mlekom ili onom sačuvanom vodom u kojoj se kuvalo testo. Skrob iz te vode će pomoći da se sir i tečnost savršeno povežu.

Redosled sireva: Prvo ubacite one koji se teže tope (npr. tvrđi kačkavalj ili ementaler) u toplu pavlaku, a mekše sireve (poput fete ili gorgonzole) ostavite za sam kraj ili ih samo izmrvite po vrhu pre pečenja.

Brzi trik za pečenje: Ako želite da brokoli ostane jarko zelen i da se ne prekuva, vatrostalnu posudu možete prvih 10 minuta pokriti folijom, a zatim je skinuti samo na 5 minuta da se sir zapeče pod gornjim grejačem.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept za ove kremaste makarone sa brokolijem!

