Pohovano meso je omiljeno jelo mnogih, ali nije lako postići savršenu kombinaciju sočnosti i hrskave korice. Često brašno ili prezle ne daju željeni rezultat. Pravi kuvari znaju da postoji jedna tajna namirnica koja menja sve – i čini da meso bude uvek sočno, mirisno i savršeno pripremljeno.
Tajna koja menja sve
Ta magična namirnica je pivo. Kada se dodaje u smesu za pohovanje, pivo čini testo laganim, vazdušastim i omogućava da meso zadrži svoje sokove dok se korica peče do savršene hrskavosti. Rezultat je jelo koje mami osmehe i komplimente svakog ko ga proba.
Sastojci za savršenu smesu
- 3 jaja
- 5 kašika brašna
- 1 kašika prezli
- 1/2 kašičice soli
- 200 ml piva
Priprema
Umutite jaja, pa dodajte brašno, so, prezle i pivo. Dobro izmešajte da smesa bude homogena. Meso uvaljajte u ovu smesu i pecite na uobičajen način dok ne dobije zlatno-smeđu hrskavu koricu. Već posle prvog zalogaja oseća se razlika – sočno, mekano i savršeno pohovano!
Trik za dodatnu savršenost
- Koristite hladno pivo – testo će biti laganije i hrskavije.
- Uverite se da je ulje dovoljno vrelo pre pečenja.
- Ne pretrpavajte tiganj – meso treba da se peče ravnomerno.
Samo pravi kuvari znaju ovu malu tajnu – dodajte pivo i vaše pohovano meso nikada neće biti suvo!
Podelite ovaj recept sa prijateljima i porodicom i uživajte u sočnom pohovanom mesu zajedno!
