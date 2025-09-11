Pohovano meso je omiljeno jelo mnogih, ali nije lako postići savršenu kombinaciju sočnosti i hrskave korice. Često brašno ili prezle ne daju željeni rezultat. Pravi kuvari znaju da postoji jedna tajna namirnica koja menja sve – i čini da meso bude uvek sočno, mirisno i savršeno pripremljeno.

Tajna koja menja sve

Ta magična namirnica je pivo. Kada se dodaje u smesu za pohovanje, pivo čini testo laganim, vazdušastim i omogućava da meso zadrži svoje sokove dok se korica peče do savršene hrskavosti. Rezultat je jelo koje mami osmehe i komplimente svakog ko ga proba.

Sastojci za savršenu smesu

3 jaja

5 kašika brašna

1 kašika prezli

1/2 kašičice soli

200 ml piva

Priprema

Umutite jaja, pa dodajte brašno, so, prezle i pivo. Dobro izmešajte da smesa bude homogena. Meso uvaljajte u ovu smesu i pecite na uobičajen način dok ne dobije zlatno-smeđu hrskavu koricu. Već posle prvog zalogaja oseća se razlika – sočno, mekano i savršeno pohovano!

Trik za dodatnu savršenost

Koristite hladno pivo – testo će biti laganije i hrskavije.

Uverite se da je ulje dovoljno vrelo pre pečenja.

Ne pretrpavajte tiganj – meso treba da se peče ravnomerno.

Samo pravi kuvari znaju ovu malu tajnu – dodajte pivo i vaše pohovano meso nikada neće biti suvo!

Podelite ovaj recept sa prijateljima i porodicom i uživajte u sočnom pohovanom mesu zajedno!