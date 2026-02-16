Samo sipajte jogurt u kipuću vodu, dodajte brašno i gotovo, dobićete izvrsno pecivo i divnu alternativu hlebu (video)

Pecivo idealno za svaku priliku možete da napravite za tren. Samo sipajte jogurt u vrelu vodu, dodajte brašno, posolite i promešajte.

Idealno pecivo za svaku priliku, gotovo za tren. Retki znaju ovo. U kipuću vodu sipajte jogurt, dodajte brašno i dobićete izvrsno i ukusno pecivo,

Zaboravite na odlazak u prodavnicu kad vam ponestane hleba, jer vam predstavljamo jedan sjajan recept. Ovo je divna i laka alternativa hlebu koju možete napraviti samo od jogurta, vode, brašna i malo soli.

Sastojci:

1 šolja vode (200 ml)

1 šolja jogurta (200 g)

2 šolje glatkog brašna (250 g)

1 kašičica soli

Za fil (opciono):

puter

sir

paradajz

korijander

salata

Priprema:

Sipajte vodu u lonac, zatim lonac prebacite na šporet, poklopite i pustite da proključa. U kipuću vodu sipajte jogurt, pa dobro izmešajte lopaticom. Kuvajte oko 4-5 minuta.

Kada istekne vreme, skinite lonac sa šporeta i dodajte brašno. Na kraju posolite, promešajte i ostavite da se malo ohladi. Sipajte testo u dublju činiju i promešajte ručno. Zatim prebacite testo na sto i mesite dok ne postane glatko.

Umotajte testo u tanak rolat. Izrežite na komade veličine oraha, pa zatim testo uvijte u kuglu

Testo oblikujte rukama u obliku malih palačinki. Zagrejte suvi tiganj na šporetu i pravite palačinke.

Pržite na jakoj vatri dok ne porumeni sa obe strane. Pečene palačinke stavite na kuhinjsku krpu i pokrijte drugim peškirom da se ne osuše.

Premažite palačinke puterom. Složite kriške sira na hrpu, dodajte parče paradajza pa zatim peršun. Na kraju dodajte salatu. Pokrijte drugom palačinkom i poslužite.

