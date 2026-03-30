Samo tikvice i jaja vam trebaju – ova starinska seljačka pita ima ukus koji se pamti

Starinska seljačka pita sa tikvicama i jajima – jednostavan recept koji daje sočnu, zlatno-smeđu pitu. Savršena za bilo koje doba dana.
Jedan prava starinska seljačka pita sa tikvicima. Ako volite jednostavne, ali ukusne domaće recepte, ova pita sa tikvicama i jajima je pravi izbor. Ovaj recept se prenosi generacijama i garantuje da ćete uživati u svakom zalogaju – mekana, sočna i bogata prirodnim ukusima.
Sastojci:
- 3 srednje tikvice
- 4 jaja
- 100 ml mleka
- 3 kašike brašna
- So i biber po ukusu
- Malo ulja za podmazivanje tepsije
- Po želji, svež peršun ili kopar za dodatni ukus
Priprema:
Tikvice operite i narendajte na krupno rende. Posolite ih i ostavite 10 minuta da puste vodu, a zatim blago ocedite.
U velikoj činiji umutite jaja sa mlekom, dodajte brašno i začine. Dobijena smesa treba da bude glatka i malo tečna.
U smesu dodajte narendane tikvice i po želji sitno seckani peršun ili kopar. Sve dobro promešajte.
Podmažite tepsiju sa malo ulja i izlijte smesu. Ravnomerno rasporedite.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30-35 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.
Poslužite toplu, direktno iz rerne, ili je ostavite da se malo prohladi – ukus je fantastičan u oba slučaja.
Da bi pita bila još sočnija, možete dodati kašiku pavlake u smesu. Takođe, tikvice nemojte potpuno cediti – deo tečnosti pomaže da pita ostane mekana.
Ova starinska seljačka pita pravi je pokazatelj da za vrhunski ukus nisu potrebni komplikovani sastojci. Idealna je za doručak, ručak ili brzu večeru, i uvek se pamti po svom jednostavnom, domaćem ukusu.
