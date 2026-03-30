Samo tikvice i jaja vam trebaju – ova starinska seljačka pita ima ukus koji se pamti

Starinska seljačka pita sa tikvicama i jajima – jednostavan recept koji daje sočnu, zlatno-smeđu pitu. Savršena za bilo koje doba dana.

Jedan prava starinska seljačka pita sa tikvicima. Ako volite jednostavne, ali ukusne domaće recepte, ova pita sa tikvicama i jajima je pravi izbor. Ovaj recept se prenosi generacijama i garantuje da ćete uživati u svakom zalogaju – mekana, sočna i bogata prirodnim ukusima.

Sastojci:

3 srednje tikvice

4 jaja

100 ml mleka

3 kašike brašna

So i biber po ukusu

Malo ulja za podmazivanje tepsije

Po želji, svež peršun ili kopar za dodatni ukus

Priprema:

Tikvice operite i narendajte na krupno rende. Posolite ih i ostavite 10 minuta da puste vodu, a zatim blago ocedite.

U velikoj činiji umutite jaja sa mlekom, dodajte brašno i začine. Dobijena smesa treba da bude glatka i malo tečna.

U smesu dodajte narendane tikvice i po želji sitno seckani peršun ili kopar. Sve dobro promešajte.

Podmažite tepsiju sa malo ulja i izlijte smesu. Ravnomerno rasporedite.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30-35 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.

Poslužite toplu, direktno iz rerne, ili je ostavite da se malo prohladi – ukus je fantastičan u oba slučaja.

Da bi pita bila još sočnija, možete dodati kašiku pavlake u smesu. Takođe, tikvice nemojte potpuno cediti – deo tečnosti pomaže da pita ostane mekana.

Ova starinska seljačka pita pravi je pokazatelj da za vrhunski ukus nisu potrebni komplikovani sastojci. Idealna je za doručak, ručak ili brzu večeru, i uvek se pamti po svom jednostavnom, domaćem ukusu.

