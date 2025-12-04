Sastojak koji je posvađao domaćice na Balkanu: Dodajete li ga vi u sarmu?

Za i protiv su jasni od prvog reda – jaje u sarmi može da promeni teksturu nadeva, ali ne svi se slažu s tim.

Svaka domaćica ima svoju malu tajnu kad priprema neko jelo, ali kod pripreme sarme velikih tajni ne bi trebalo da bude. Ipak, strasti na internetu uzburkala je rasprava – ide li jaje u smesu za sarme jaje ili ne ide?

Stavlja li se jaje u sarmu – pitanje koje je podelilo Balkan

Po društvenim mrežama se povela rasprava vezana za sarmu. Jedni kažu da stavljaju jaje u smesu kako bi bila čvršća, odnosno da poveže sastojke. Drugi pak protestuju i tvrde da jaje nema šta da traži u sarmi.

Prema receptu iz 1952. godine, iz stare kuvarice, nadev za sarmu uključuje celo jaje uz meso, pirinač i luk. Glavna prednost: jaje deluje kao vezivo — pomaže da se meso, pirinač i začini drže zajedno dok se kuva, pa sarmice ne rastu i ostanu kompaktne.

Šta kažu oni koji su protiv jajeta u sarmi

Drugi, s druge strane, smatraju da jaje nije deo „pravog” ukusa sarme — njihov argument je da jaje nepotrebno menja čisti, rustični karakter jela.

Takođe, ko želi da nadev bude vazdušastiji, a ne gust i vezan, taj propust jaja često prihvati kao poželjnu varijantu.

Šta izabrati na kraju

Ako pravite sarmu za veće društvo, gde vam je bitno da sarmice lepo izgledaju i da se ne raspadaju — dodajte jaje u nadev.

Ako želite klasičnu varijantu, sa manje dodataka i rustičnijim ukusom — preskočite jaje.

Možete eksperimentisati: polovina sarmi sa jajetom, polovina bez — i videti koja varijanta vama više prija.

Brzi savet za kuvanje

Nadev sa jajetom dobro izmešajte, pustite da stoji kratko, pa pravite sarmice. To vezivo će dati čvršću strukturu. Kad sarmu stavite da krčka, pazite da krčka polako — tada se jaje lepo uklopi i ne promeni teksturu jela.

Zaključak — nema apsolutne istine

Jaje u sarmi može biti tajna koju mnogi čuvaju, jer čini nadev kompaktnim i stabilnim. Ali, isto tako, može i da „izgladi” karakter jela. Na kraju, izbor je vaš — i isplati se probati obe varijante.

