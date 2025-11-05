Savet zlata vredan uz koji će ćufte biti mekane i sočne: U mleveno meso dodajte 1 sastojak, otkriva kuvar

Trik koji svaki kuvar koristi! Dodajte samo propržen crni luk u mleveno meso i dobićete savršeno mekane i sočne ćufte!

Otkrivamo genijalan trik kuvara koji garantuje da će vaše ćufte biti sočne i mekane. Samo jedan sastojak u mlevenom mesu menja sve!

Mleveno meso je redovno na meniju, od njega se prave najukusnija jela, kao što su faširane šnicle ili ćufte. One iskusnije domaćice sigurno misle kako ne postoji više nijedan trik kojim mogu da poboljšaju ukus mesa, ali greše, piše Stvarukusa.rs.

Uvek je dobro eksperimentisati i dodavati različite sastojke, jer oni samo mogu da ukus dovedu do savršenstva. Mnogi profesionalni kuvari dodaju jedno povrće u meso, kako bi ono bilo što ukusnije.

Tajni sastojak zlata vredan: Običan crni luk

Taj tajni sastojak je najobičniji crni luk. Iseckajte ga na kockice i propržite. Zbog prženja luk će biti mekan, blago hrskav i suptilno sladak, pa će mesu dati poseban šmek.

Važno je zapamtiti da luk koji planirate da stavite u mleveno meso ne treba da stoji predugo na šporetu: povrće je potrebno samo lagano propržiti.

Bonus trik: Zašto je dobro dodati i rendani krompir?

Pored crnog luka i rendani krompir može da poboljša ukus ćuftama i faširanim šniclama.

