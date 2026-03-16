Savršen doručak za užurbano jutro – pravi se za 15 minuta, a potreban vam je samo jedan sastojak iz kuće

Ako nemate vremena ujutro ovaj brzi doručak je idealno rešenje. Jednostavan recept koji se sprema za samo 15 minuta a ukus mu je fantastičan.

Brzi doručak odličnog ukusa – isprobajte ga još danas!

Jutra često počinju u žurbi. Alarm vam zvoni, obaveze čekaju, a vremena za doručak gotovo i da nema. Ipak, postoji jednostavno rešenje koje mnogi već imaju u svojoj kuhinji – brz i izdašan obrok koji se sprema za svega nekoliko minuta.

Ovaj brzi doručak savršen je za sve koji žele nešto toplo, ukusno pa i domaće.

Potrebno je samo nekoliko osnovnih sastojaka koje većina ljudi već ima kod kuće, a rezultat je obrok koji će vas držati sitim do ručka. Recept je jednostavan i praktičan, pa je odličan izbor kada nemate mnogo vremena ujutru.

Zašto je ovaj doručak toliko popularan

Glavna prednost ovog recepta je njegova jednostavnost. Kombinacija jaja, sira i jogurta daje bogat ukus, dok hleb i dodatak šunke ili kačkavalja čine obrok izdašnim i hranljivim.

Sve se priprema veoma brzo – dovoljno je da sjedinite sastojke, poređate ih u pleh i ubacite u rernu. Za oko 15 minuta dobićete odličan doručak koji izgleda kao pravo jelo koje se sprema mnogo duže.

Sastojci:

2 jaja

oko 100 g sira

200 ml jogurta

nekoliko kriški hleba

šunka ili suhomesnato po želji

rendani kačkavalj

Priprema:

Umutite jaja i sir, zatim dodajte jogurt i dobro promešajte. Hleb kratko umočite u pripremljenu smesu i poređajte u podmazan pleh. Preko toga dodajte šunku, pa ostatak smese ravnomerno prelijte preko hleba.

Na kraju pospite rendani kačkavalj i stavite u rernu zagrejanu na oko 220 stepeni. Peče se približno 15 minuta, dok površina ne dobije zlatnu boju.

Ako želite da doručak bude još aromatičniji, dodajte malo origana, suvog peršuna ili sitno seckane paprike. Ove sitnice mogu potpuno promeniti ukus i dati jelu poseban šmek.

Ponekad su upravo najjednostavniji recepti i najbolji. Ovaj brzi doručak pokazuje da nije potrebno mnogo vremena ni komplikovanih sastojaka da biste napravili obrok koji će svi voleti.

Kada sledeći put budete u žurbi, setite se ovog recepta – možda postane vaš omiljeni način da započnete dan.

