U gulaš uvek dodajte ovaj sastojak: Meso se samo raspada, a sos je toliko gust da ne treba ni zaprška

Savršen gulaš ne zahteva tešku zapršku. Otkrijte koji tajni sastojak vrhunski kuvari dodaju u saft da bi meso bilo mekano kao puter.

Savršen gulaš je ponos svake tradicionalne kuhinje, a tajna dobrog ukusa i one prepoznatljive, kafanske gustine uglavnom se prenosila s kolena na koleno.

Međutim, moderne domaćice i kuvari sve češće izbegavaju tešku, klasičnu zapršku od prženog brašna i aleve paprike, koja neretko „ubije“ pravi ukus mesa i povrća.

Ako želite da dobijete bogat, prirodno gust sos i junetinu koja se bukvalno lepi za prste i raspada na sam dodir viljuške, ne morate satima da dežurate pored šporeta.

Profesionalni kulinarski majstori imaju jednostavan trik koji menja sve. Tajna se krije u samo jednom neočekivanom sastojku koji sigurno već imate u kući, a koji potpuno menja teksturu jela i podiže ga na viši nivo.

Kada se tačno dodaje rendani krompir u gulaš?

Iako je ovaj kulinarski trik neverovatno efikasan, ključ uspeha leži u pravom tajmingu kako se krompir ne bi prekuvao ili zagoreo na dnu šerpe. Ako kuvate oko pola kilograma mesa, biće vam dovoljan samo jedan mali sirovi krompir koji je potrebno oljuštiti i narendati na najfinije rende.

Međutim, nikako ga nemojte stavljati na samom početku, već prvo pustite da se luk i meso dobro prodinstaju i da meso počne vidno da omekšava. Tek kada primetite da komade mesa možete lakše da razdvojite varjačom, vreme je da u šerpu ubacite rendani krompir i sve kratko promešate.

Posle toga preostaje samo da pustite gulaš da se lagano krčka još oko 30 minuta na najnižoj temperaturi, uz tek povremeno mešanje.

Tokom ovog završnog pola sata, skrob iz krompira će se potpuno povezati sa sokovima iz mesa i stvoriti onaj savršeno gust, svilenkast sos zbog kojeg vam teška zaprška više nikada neće pasti na pamet.

Zašto je krompir savršena zamena za zapršku?

Tajna ovog trika je u prirodnom skrobu. Krompir ga polako otpušta tokom kuvanja i tako prirodno zgušnjava sos. Zbog toga vam brašno i teška zaprška uopšte neće trebati.

Pored savršene gustine, ovaj trik čuva i kvalitet mesa. Ono se krčka polako, upija sve sokove i postaje mekano kao puter.

Ukoliko primetite da je sos na kraju i dalje malo ređi, samo ostavite šerpu da prokrčka još nekoliko minuta. Nikako nemojte pojačavati vatru. Spori ritam kuvanja je ključan jer spaja sve ukuse i daje onaj prepoznatljiv, kafanski šmek.

Jednostavan redosled pripreme

Prodinstajte luk i meso

Sačekajte da meso počne da omekšava

Dodajte rendani krompir

Krčkajte na tihoj vatri još 30 minuta

Ništa više nije potrebno. Ljudi često misle da savršen gulaš traži mnogo sastojaka. Ponekad je dovoljna samo jedna mala namirnica i malo strpljenja.

Najčešće greške zbog kojih saft ostane redak

Jedna od najčešćih grešaka je žurba. Ako se vatra pojača da bi jelo brže bilo gotovo, meso može ostati tvrđe, a saft ređi nego što bi trebalo.

Druga greška je dodavanje previše vode. Gulaš ne treba da pliva u tečnosti. Voda treba samo da pokrije meso, a tokom kuvanja može se dodati još malo ako zatreba.

Treća stvar je stalno mešanje. Gulaš nije jelo koje zahteva neprekidno mešanje. Dovoljno je povremeno lagano promešati da ne zagori dno šerpe.

Mnogi zaborave i da je luk važan. Ako luk nije dobro prodinstan na početku, sos kasnije može biti ređi i manje punog ukusa.

Rendani krompir pomaže da se saft prirodno zgusne, jer skrob polako vezuje tečnost. Zato se ovaj trik i dalje koristi u starinskoj kuhinji.

Ako primetite da je sos i dalje redak, ostavite jelo da krčka još nekoliko minuta na najnižoj vatri. Voda će polako isparavati, a gustina će se sama formirati.

Da li vi savršen gulaš kuvate sa zaprškom ili bez nje?

