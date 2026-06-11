Zaboravite na skupo ulje: Uz ovaj trik krompir iz rerne bude hrskaviji nego iz friteze

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Zaboravite na skupo ulje i fritezu. Uz ovaj jednostavan trik sa sodom bikarbonom, vaš krompir iz rerne biće hrskaviji nego ikad.

Svi smo se bar jednom zapitali zašto komšinicin krompir iz rerne uvek „puca“ pod zubima, dok naš ispadne mekan i gnjecav kao da se kuvao u sopstvenoj pari.

Tajna nije u skupom ulju niti u modernoj tehnologiji, već u jednom običnom sastojku iz frižidera koji većina nas nepravedno zanemaruje.

Da li vam se ikada desilo da spremite pun pleh, a na kraju ga jedva pojedete jer nije onako „krckav“ kako ste želeli?

Zašto vaš krompir uvek ispadne gnjecav?

Svi smo se bar jednom zapitali zašto u restoranima dobijemo onaj savršen krompir, a kod kuće dobijemo nešto što liči na barenu masu.

Problem je što većina nas samo iseče krompir, prelije uljem i baci u rernu, verujući da će toplota odraditi sve sama.

Istina je malo drugačija i krije se u hemiji, ali bez brige – ne treba vam diploma da biste savladali ovaj proces.

Površina krompira je puna skroba koji zadržava vlagu i sprečava da se stvori ona prepoznatljiva, čvrsta korica.

Tajni sastojak koji menja sve

Dok neki troše celo bogatstvo na skupo ulje, iskusne domaćice znaju da je prava magija u jednoj kesici iz špajza – soda bikarbona.

Evo kako da postupite korak po korak za rezultat kojim ćete se hvaliti komšiluku:

Oljuštite krompir i isecite ga na krupnije komade, jer manji lako zagore.

Stavite vodu da provri i u nju dodajte pola kašičice sode bikarbone.

Kuvajte krompir oko 5 do 8 minuta dok ivice ne postanu blago mekane.

Ocedite vodu i pustite da krompir odstoji minut kako bi višak pare izašao.

Kada vidite da ivice krompira deluju pomalo „rascvetalo“ i hrapavo, znajte da ste na dobrom putu.

Baš te hrapave ivice su ključ uspeha, jer one upijaju masnoću i pretvaraju se u najhrskavije zalogaje koje ćete ikada probati.

Kako da krompir ne zagori, a bude pečen?

Jedna od najvećih grešaka je stavljanje hladnog krompira u hladnu rernu.

Pleh mora da bude vruć, a masnoća kojom prelivate krompir takođe treba da bude blago zagrejana.

Ugrejte rernu na 220 stepeni Celzijusa pre nego što ubacite pleh.

Dodajte mast ili ulje na vreo pleh, pa tek onda pažljivo spustite krompir.

Nemojte pretrpavati pleh, svaki komad treba da ima svoj prostor da „diše“.

Česta pitanja o savršenom pečenju

Mnogi me pitaju da li treba poklapati pleh folijom dok se peče.

Odgovor je kratak i jasan: Nikako.

Folija zarobljava paru unutar pleha, a para je neprijatelj broj jedan hrskave korice.

Krompir treba da se peče na suvom, vrelom vazduhu kako bi se spolja karamelizovao, a iznutra ostao mekan kao puter.

Da li je vrsta ulja zaista bitna?

Svi mislimo da je maslinovo ulje zakon, ali ono često nije najbolje za visoke temperature.

Za pečenje krompira na visokoj vatri, mnogo su bolji izbor svinjska mast ili suncokretovo ulje.

Mast daje onaj starinski ukus na koji su nas navikle bake, dok ulje ostavlja neutralnu notu koja dozvoljava začinima da dođu do izražaja.

Kako začiniti krompir da ima ukus kao iz najboljeg restorana?

Ne stavljajte začine pre pečenja, jer će mnogi od njih (poput belog luka u prahu ili svežeg peršuna) izgoreti i postati gorki.

Ruzmarin i timijan: Dodajte ih tek 10 minuta pre kraja pečenja.

Beli luk: Koristite ceo čen u ljusci koji ćete dodati na pleh, tako će pustiti aromu bez da zagori.

So: Posolite krompir tek kada ga izvadite iz rerne, tako će korica ostati duže hrskava.

Koliko dugo treba peći za maksimalan efekat?

Vreme pečenja zavisi od rerne, ali računajte na nekih 40 do 50 minuta.

Nemojte otvarati rernu prvih pola sata, jer tako samo spuštate temperaturu i produžavate proces.

Okrenite krompir samo jednom, na pola pečenja, kako bi svaka strana dobila onu lepu, tamno zlatnu boju.

Na samom kraju, slobodno pojačajte temperaturu na minut ili dva, ali ostanite pored rerne da slučajno ne zagori.

Zapamtite, strpljenje je sastojak koji se najviše isplati.

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