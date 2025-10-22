Savršen recept za ukusan slavski kolač: I početnici u kuhinji prave ga bez muke

Slavski kolač je kruna svake slave, ali često predstavlja veliki izazov. Ovo je recept u kojem je svaki korak objašnjen tako da vam testo sigurno uspe.
Oktobar je vreme kada u Srbiji počinju slave, pa je pravi trenutak da se nađe najlakši i najbolji recept za pravljenje slavskog kolača.
Mnogim domaćicama to je veliki izazov, naročito zbog ukrašavanja, ali i zbog toga što imaju želju da im kolač bude jedan od najlepših kada ga domaćin odnese u crkvu.
Tradicija pravljenja slavskog kolača predstavlja za mnoge kuće pravu malu svetkovinu. Ako je slava mrsna, domaćice prave kolač sa jajima, a za posnu imaju posebne prepise.
Recept koji je pred vama je univerzalan i može se koristiti bez obzira da li je slava mrsna ili posna.
Sastojci:
Testo za kolač:
- 400 ml tople vode (obična i osveštana)
- 100 ml ulja
- 1 i po kašičica soli
- 4 kašičice šećera
- 2 kesice suvog kvasca
- 750 gr brašna
Testo za ukrase:
- 100 gr brašna
- 15 gr soli
- 20 gr gustina
- 70 ml hladne vode
Premaz/lepak:
- 25 gr brašna
- 60 ml vode
Priprema:
Pripremite kalup veličine 22 cm, najbolje sa obručem koji možete da skidate. Dno i obruč obložite papirom za pečenje, pa margarinom premažite papir.
Za premaz kojim ćete lepiti ukrase sjedinite brašno i vodu.
Testo za ukrase napravite tako što ćete sjediniti brašno, gustin i so, a onda postepeno dodavati vodu i umesiti testo. Ostavite 30 minuta da testo “odmori” pre nego što krenete da pravite ukrase.
Priprema kolača:
U brašno dodajte suvi kvasac, pa promešajte. Posebno sjedinite toplu vodu i ulje, dodajte brašno, so i šećer i zamesite testo. Pokrijte i ostavite na toplom pola sata.
Od nadošlog testa odvojte jednu trećinu. Na pobrašnjenoj radnoj površini razvucite testo, a onda ga isecite na dva dela po dužini. Svaki deo posebno urolajte ili uvijte tako da napravite pletenicu.
Stavite pletenicu u kalup, oko obruča. Ostatak testa podelite na pet jednakih delova. Od svakog dela napravite jufku. Četiri jufke stavite unakrst u kalup, a poslednju, petu jufku, u sredinu. Pokrijte krpom i ostavite na toplom 30-45 minuta.
Pred pečenje, premažite premazom od brašna i vode.
Pecite na 180 °C oko 50 minuta.
Izvadite kolač iz rerne, skinite obruč i složite pripremljene ukrase koje bi prethodno trebalo da premažete premazom sa donje strane. Vratite u rernu na još 15 minuta da se ukrasi osuše.
Kada se kolač ohladi, možete ga premazati uljem za sjaj.
Prijatno!
