Savršen recept za ukusan slavski kolač: I početnici u kuhinji prave ga bez muke

Slavski kolač je kruna svake slave, ali često predstavlja veliki izazov. Ovo je recept u kojem je svaki korak objašnjen tako da vam testo sigurno uspe.

Oktobar je vreme kada u Srbiji počinju slave, pa je pravi trenutak da se nađe najlakši i najbolji recept za pravljenje slavskog kolača.

Mnogim domaćicama to je veliki izazov, naročito zbog ukrašavanja, ali i zbog toga što imaju želju da im kolač bude jedan od najlepših kada ga domaćin odnese u crkvu.

Tradicija pravljenja slavskog kolača predstavlja za mnoge kuće pravu malu svetkovinu. Ako je slava mrsna, domaćice prave kolač sa jajima, a za posnu imaju posebne prepise.

Recept koji je pred vama je univerzalan i može se koristiti bez obzira da li je slava mrsna ili posna.

Sastojci:

Testo za kolač:

400 ml tople vode (obična i osveštana)

100 ml ulja

1 i po kašičica soli

4 kašičice šećera

2 kesice suvog kvasca

750 gr brašna

Testo za ukrase:

100 gr brašna

15 gr soli

20 gr gustina

70 ml hladne vode

Premaz/lepak:

25 gr brašna

60 ml vode

Priprema:

Pripremite kalup veličine 22 cm, najbolje sa obručem koji možete da skidate. Dno i obruč obložite papirom za pečenje, pa margarinom premažite papir.

Za premaz kojim ćete lepiti ukrase sjedinite brašno i vodu.

Testo za ukrase napravite tako što ćete sjediniti brašno, gustin i so, a onda postepeno dodavati vodu i umesiti testo. Ostavite 30 minuta da testo “odmori” pre nego što krenete da pravite ukrase.

Priprema kolača:

U brašno dodajte suvi kvasac, pa promešajte. Posebno sjedinite toplu vodu i ulje, dodajte brašno, so i šećer i zamesite testo. Pokrijte i ostavite na toplom pola sata.

Od nadošlog testa odvojte jednu trećinu. Na pobrašnjenoj radnoj površini razvucite testo, a onda ga isecite na dva dela po dužini. Svaki deo posebno urolajte ili uvijte tako da napravite pletenicu.

Stavite pletenicu u kalup, oko obruča. Ostatak testa podelite na pet jednakih delova. Od svakog dela napravite jufku. Četiri jufke stavite unakrst u kalup, a poslednju, petu jufku, u sredinu. Pokrijte krpom i ostavite na toplom 30-45 minuta.

Pred pečenje, premažite premazom od brašna i vode.

Pecite na 180 °C oko 50 minuta.

Izvadite kolač iz rerne, skinite obruč i složite pripremljene ukrase koje bi prethodno trebalo da premažete premazom sa donje strane. Vratite u rernu na još 15 minuta da se ukrasi osuše.

Kada se kolač ohladi, možete ga premazati uljem za sjaj.

Prijatno!

