Najbolja popara koju ćete ikada probati: Dodajte samo1 kašiku ovoga u vrelu vodu i topiće se u ustima

Savršena domaća popara zahteva samo stari hleb, sir i jedan tajni sastojak u vreloj vodi. Spremite brzo obrok koji svi traže repete!

Mnogi misle da je napraviti dobru poparu najlakša stvar na svetu – samo iscepkate onaj jučerašnji hleb, prelijete ga vrelom vodom i ubacite malo sira sa strane. Ipak, savršena domaća popara traži malo više pažnje i onaj jedan presudan korak koji većina nas u žurbi preskoči.

Ako želite doručak koji miriše na detinjstvo, a ne neku bezličnu kašu bez ukusa, vreme je da promenite pristup. Zaboravite na ona brza rešenja iz mikrotalasne, jer se tajna savršene teksture krije u strpljenju i redosledu koji menja sve.

Kako se pravi savršena domaća popara?

Najbolja domaća popara nastaje onog trenutka kada u vrelu, posoljenu vodu prvo dodate punu kašiku starog kajmaka da se skroz rastopi, pa tek onda umešate komadiće bajatog hleba. Mešajte polako dok hleb ne upije svu tu masnoću i postane savršeno mekan.

Kada spremate ovaj doručak, važno je da razumete šta se zapravo dešava u šerpi, jer je hleb ovde kao sunđer. Ako ga prelijete samo mlakom vodom, on će se natopiti, ali će postati žilav i gumast pod zubima.

Sa druge strane, ako voda previše divlje ključa, uništiće strukturu kore i dobićete samo neprepoznatljivu smesu bez ikakvog ukusa.

Tradicionalni recept za poparu

Zaboravite na obično prelivanje. Ključ vrhunskog ukusa leži u emulziji. Kada voda proključa, smanjite vatru. U tom trenutku ubacujete vaš glavni adut – kašiku kvalitetnog starog kajmaka. Rastopljena masnoća u vodi stvara bogatu osnovu. Ovi mekani komadići hleba će je ravnomerno upiti, dobijajući izuzetnu sočnost i čuvajući svoj oblik bez slepljivanja u grudve.

Pola vekne hleba starog barem tri dana (poželjno sa tvrđom koricom).

2 veće čaše čiste vode.

1 puna supena kašika zrelog kajmaka (ili domaće svinjske masti).

200 grama punomasnog starog sira (najbolje sjeničkog).

Malo soli, u zavisnosti od toga koliko je sir već slan.

Prvo pripremite sastojke. Isecite hleb na kocke otprilike iste veličine. Nikada ne mrvite sredinu rukama previše sitno, jer to dovodi do raspadanja. Stavite vodu u širu šerpu da provri. Dodajte prstohvat soli i kašiku kajmaka. Mešajte polako dok se masnoća potpuno ne rastopi. Dobićete beličastu tečnost divnog mirisa.

Zatim odjednom ubacite sav hleb. Odmah sklonite sa ringle. Lagano prevrćite komade varjačom. Ne mešajte agresivno i ne gnječite dno. Cilj je da kora i sredina upiju vodu ravnomerno, čuvajući svoj oblik. Ovaj ukusan obrok iz tiganja zavisi upravo od vaše nežnosti u ovom koraku.

Tajna je u starim sastojcima

U prošlosti su domaćice morale da iskoriste svaki raspoloživi komad hrane. Bacanje namirnica jednostavno nije dolazilo u obzir. Zato su osmišljavale ingeniozne načine da vrate svežinu trpezi.

Pravilnim korišćenjem masnoća, dobijalo se starinsko jelo od hleba koje greje stomak i daje energiju. Uz ovakav pristup, vaša savršena domaća popara imaće teksturu kakvu retko ko ume da pogodi iz prve.

Obratite pažnju na sir koji stavljate preko gotovog jela. Mladi sir će se brzo istopiti i nestati, ne ostavljajući značajan pečat. Sa druge strane, onaj stariji, prevreli sir ostaviće prepoznatljive slankaste komadiće koji se zadržavaju i obogaćuju svaki zalogaj.

Zato uvek birajte masnije varijante kada pripremate ovu poslasticu. Na samom kraju, poklopite šerpu na dva minuta nakon što pospete sir, pustite da para uradi svoje i servirajte toplo.

Koji sastojak vi obavezno dodajete u vašu poparu, a da za njega niko drugi ne zna?

Koji hleb je najbolji za poparu?

Najbolje rezultate daje pšenični hleb star najmanje dva do tri dana, jer njegova suva tekstura savršeno upija tečnost bez potpunog raspadanja.

Da li se popara pravi sa mlekom ili vodom?

Originalni recepti najčešće koriste čistu vodu sa dodatkom masti ili kajmaka, ali možete koristiti i mleko za znatno blaži i kremastiji ukus.

Kako sprečiti da obrok bude gnjecav?

Nikada ne kuvajte hleb dugo. Ubacite komade u vrelu vodu, lagano promešajte varjačom i odmah sklonite šerpu sa usijane ringle.

