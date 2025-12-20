Savršene knedle za supu: Mala caka da uvek ispadnu mekane kao oblak, a ne gnjecave ili tvrde

Tajna savršene supe su knedle za supu koje se tope u ustima. Uz ovaj trik više nema promašaja – ispašće vam savršeno svaki put!
Ove domaće knedle savršeno upotpunjuju svaku supu – lagane su, mekane i prozračne. Priprema je jednostavna, ali zahteva pažnju u odnosu između griza i tečnosti kako bi knedle bile idealne teksture: ni tvrde, ni gnjecave.
Uz nekoliko trikova, svaka će ispasti savršeno!
Sastojci
Za knedle:
- 1 jaje
- 8 kašika griza
- 4 kašike ulja (ili 2 kašike masti)
- prstohvat soli
Po želji za serviranje:
- seckani peršun
- malo mlevenog bibera
Priprema
1. Priprema smese
U manjoj posudi umutite jaje sa prstohvatom soli dok postane penasto.
Dodajte ulje (ili mast) i polako umešajte griz.
Mešajte dok ne dobijete glatku, gustu, ali ne previše tvrdu smesu.
2. Odmaranje smese
Ostavite pripremljenu smesu da odstoji 5–15 minuta, kako bi griz upio tečnost i nabubrio.
Smesa treba da se zgusne, ali i dalje bude meka.
Ako je previše retka – dodajte još malo griza; ako se kasnije knedle raspadaju, takođe dodajte još griza.
3. Kuvanje knedli
U dubljem loncu zagrejte supu do laganog ključanja – ne sme da vri previše jako.
Kašičicu umočite u supu da se smesa ne lepi, zatim njome vadite male porcije smese i pažljivo ih spuštajte u ključalu supu.
Kuvajte 5–10 minuta, dok knedle ne isplivaju na površinu i ne omekšaju.
Nakon toga, ugasite šporet, poklopite lonac i ostavite knedle da odstoje još nekoliko minuta – tako će postati još mekše i prozračnije.
4. Posluživanje
Knedle poslužite uz vruću supu.
Po želji pospite seckanim peršunom i malo bibera za dodatnu aromu.
Saveti:
- Supa u kojoj kuvate knedle treba samo lagano da ključa – prejako vrenje može ih raspasti.
- Ako želite posebno nežne knedle, koristite mast umesto ulja.
- Knedle su najbolje odmah po kuvanju, ali mogu kratko stajati u supi bez gubitka teksture.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com