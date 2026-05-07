Savršene pileće batake ispecite jednom od ovih 6 proverenih metoda, jedna daje vrhunski rezultat

Suvo salamurenje je pokazalo najbolji rezultat za savršene pileće batake. Dobićete najmekše meso i najhrskaviju kožicu.

Savršene pileće batake možete ispeći nekom od ovih metoda, dobićete sočno i mekano meso sa neverovatno najhrskavijom pilećom kožicom.

Testirano je šest različitih metoda kako bi se pronašla ona koja proizvodi najsočnije meso i najhrskaviju kožicu. Dok je sočno meso bilo relativno lako postići, dobijanje hrskave kožice pokazalo se kao veći izazov.

Ipak, testiranje je otkrilo novu metodu pripreme koja je nadmašila sva očekivanja i pokazala da pečena piletina može da se takmiči sa prženom piletinom po ukusu i hrskavosti, piše The Kitchn.

Metode testiranja

U testu su korišćeni pileći bataci sa kostima i kožom, težine oko 225 grama svaki. Pre pečenja, svaki batak je ostavljen da odstoji 20 minuta na sobnoj temperaturi, osušen papirnim ubrusima i začinjen samo solju i biberom. Svi su pečeni na plehu obloženom folijom na srednjoj rešetki rerne.

Oglas

Nakon pečenja, meso je ostavljeno da odstoji pet minuta pre degustacije. Navedena vremena su samo za pečenje, bez pripreme ili odmaranja. Ocene od 1 do 10 se zasnivaju na ukusu, sočnosti, lakoći pripreme i hrskavosti kožice.

Metod 1: Posipanje praškom za pecivo

Kod ovog metoda, bataci su posuti mešavinom soli, bibera i oko četvrtine kašičice praška za pecivo i pečeni 35 minuta na 220°C. Dok ova tehnika dobro funkcioniše za pileća krilca, nije dobro funkcionisala za batake.

Ivice kožice su bile hrskave, ali je sredina ostala bleda i nedovoljno hrskava. Ponavljanje postupka na višoj temperaturi od 230°C dalo je samo malo bolje rezultate, pa je metod ocenjen sa 3/10.

Metod 2: Premazivanje belancetom

Ova tehnika podrazumeva premazivanje kožice umućenim belancetom pre pečenja. Piletina je pečena 35 minuta na 220°C, ali je rezultat bio jedan od najgorih. Koža je bila bleda i gumena, iako je meso bilo kuvano. Ponovljeni pokušaj sa više penastih belanaca i pečenjem na 230°C nije poboljšao rezultat, a koža je ostala žilava. Metod je dobio ocenu 4/10.

Metod 3: Pečenje bez ulja

Najjednostavnija tehnika je uključivala pečenje bataka, začinjenih samo solju i biberom, 30 minuta na 230°C. Rezultat je bio iznenađujuće dobar. Bez ikakvog ulja, koža je postala hrskava, a meso sočno i kuvano. Ovaj test je takođe odredio idealno vreme i temperaturu za pečenje 225 grama bataka: 30 minuta na 230°C. Dobio je ocenu 6/10.

Metod 4: Pečenje sa uljem

Da bi se videlo da li će dodavanje masti poboljšati hrskavost, bataci su premazani sa pola kašičice maslinovog ulja i pečeni na isti način kao i prethodnim metodom. Koža je bila malo tamnija i hrskavija, ali je razlika u poređenju sa verzijom bez ulja bila minimalna. Iako tehnički superiornija, metoda bez ulja je gotovo jednako dobra opcija za one koji žele da izbegnu dodatnu masnoću. Ocena: 6,5/10.

Metod 5: Probušite kožu i pecite na roštilju

Metod Američke test kuhinje zahtevao je najviše truda. Koža bataka se prvo probuši metalnim ražnjićem oko dvanaest puta, premaže uljem i peče 20 minuta na 230°C, stranom nadole. Piletina se zatim okreće i dovršava ispod roštilja. Prvi pokušaj se završio tako što je piletina izgorela i aktivirao se detektor dima.

U drugom, uspešnijem pokušaju, piletina je pažljivo praćena ispod roštilja i posle samo dva minuta je dobila savršenu zlatno-smeđu boju i hrskavu. Meso je ostalo sočno, ali je imalo malo čvršću teksturu. Zbog svoje složenosti, ova metoda, ocenjena sa 8/10, odlična je za formalnije prilike, ali ne i za brze obroke.

Metod 6: Suvo salamurenje

Inspirisana čuvenom prženom piletinom iz Zuni kafea, ova metoda uključuje suvo salamurenje. Bataci se obilno posole i ostavljaju u frižideru 24 sata na upijajućim papirnim ubrusima. Sledećeg dana se peku 30 minuta na 230°C.

Rezultat je bila ubedljivo najbolje začinjene savršene pileće batake sa neverovatno hrskavom, pucketavom kožom. Priprema je obavljena dan ranije, tako da je samo pečenje bilo izuzetno jednostavno.

Iako metoda pečenja na roštilju proizvodi malo hrskaviju kožom, suvo salamurenje je proglašeno pobednikom sa ocenom 9/10 za najbolji odnos jednostavnosti i vrhunskih rezultata.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com