Savršeni francuski tost, uradite ovo pre pečenja i biće zlatne boje, ukusan, hrskav po ivicama, a mekan i prozračan iznutra

Prepecite hleb u rerni, umesto da ga pržite u tiganju. Dobićete savršen francuski tost, zlatne boje, hrskavih ivica, a iznutra mekan.

Prepečeni hleb će imati mnogo bolji ukus ako prestanete da ga pržite i to uradite pre pečenja. Savršeni francuski tost, poznat i kao prepečeni hleb, ispada previše mekan i mastan za mnoge ljude, ali jedan jednostavan korak pre pečenja može potpuno promeniti rezultat i dati mu zlatnu koricu spolja i meku sredinu iznutra

Iako se savršeni francuski tost najčešće priprema u tiganju, tu mnogi ljudi prave grešku. Tiganj se veoma brzo zagreva, pa hleb lako izgori spolja, dok unutrašnjost ostaje nedovoljno pečena. Rezultat je često težak, mastan i daleko od onoga što se očekuje od ovog omiljenog doručka.

Ključ je u vrućem plehu

Rešenje, prema savetima stručnjaka, jeste da se francuski tost peče u rerni, a ne da se prži, već na prethodno zagrejanom plehu.

„Vruć pleh u rerni je ključ savršenog francuskog tosta pečenog u rerni“, objasnila je. Dodala je da pleh treba da bude „vreo“ dok pripremate ostale sastojke, jer će to dati donjoj strani hleba lepu porumenelu koricu čim dodirne površinu.

Zašto rerna daje bolje rezultate

Pečenje u rerni obezbeđuje ravnomerniju toplotu sa svih strana, pa tost dobija bolju teksturu i manje masnoće nego kada se priprema u tiganju. Pored toga, nema potrebe da stalno stojite pored šporeta i okrećete svaku krišku pojedinačno.

Ovaj način pripreme je posebno praktičan kada se pravi doručak za više ljudi jer se sve može ispeći odjednom, bez ikakvih dodatnih komplikacija.

Kako se priprema

Za osam komada potrebne su kriške hleba, dva jajeta, 120 mililitara mleka i pola kašičice ekstrakta vanile. Po želji se može dodati i cimet.

Prvo, stavite pleh u rernu i zagrejte ga na 230 stepeni, ili 210 ako je rerna sa ventilatorom, najmanje 20 minuta. U međuvremenu, pomešajte jaja, mleko i vanilu u činiji.

Kada se pleh dobro zagreje, pažljivo ga izvadite iz rerne i premažite ga masnoćom, sprejom za kuvanje, uljem ili puterom. Zatim, svaku krišku hleba umočite u smesu od jaja i brzo je stavite na vruć pleh da odmah zacvrči. Nakon toga se vraća u rernu i peče pet do osam minuta.

Zlatna kora bez viška masnoće

Kada izađe iz rerne, savršeni francuski tost će biti zlatno-smeđe boje, hrskav po ivicama, a mekan i prozračan iznutra.

Upravo zato ovaj mali trik sa prethodno zagrejanim plehom može napraviti veliku razliku i pretvoriti jednostavan doručak u mnogo bolju verziju klasika.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com