Vrhunski trik za mlade krompiriće: U ovo ih potopite pre prženja i biće kao iz restorana

Vaši mladi krompirići će nestati sa stola za tren oka. Jedan potez pre prženja garantuje zlatnu koricu i meku unutrašnjost svaki put.

Jedan od omiljenih letnjih ručkova svakako su prženi mladi krompirići uz kajmak, stari sir i šopsku salatu. Ipak, mnogi se pitaju u čemu je tajna savršenog ukusa i teksture, jer ovo povrće ponekad može biti pravi izazov za pripremu.

Ponekad je teško dobro ih ispržiti da budu spolja hrskavi, ne ostanu tvrdi i da imaju savršenu koricu. Ali postoji jednostavan trik zbog kog će svaki put ispasti kao iz restorana, zlatni, mirisni i savršeno pečeni.

Trik pre prženja koji menja sve

Pre nego što ih stavite u tiganj, mladi krompirići moraju proći kroz jednu ključnu pripremu – kratko prokuvavanje od 5 do 7 minuta u posoljenoj vodi. Ne treba da budu skroz mekani, već samo da “puste” višak skroba i blago omekšaju spolja.

Nakon toga ih obavezno dobro ocedite i ostavite da se osuše nekoliko minuta na kuhinjskom ubrusu. Što su suvlji pre stavljanja u vrelo ulje, to će mladi krompirići bolje da se isprže i dobiju onu prepoznatljivu teksturu.

Kada voda ispari, površina krompira postaje idealna podloga za stvaranje korice koja se ne lepi za dno tiganja.

Ovaj proces je zapravo tajna koju koriste vrhunski kuvari jer omogućava da unutrašnjost ostane meka i kremasta, dok spoljašnost postaje čvrsta i hrskava.

Zašto su mladi krompirići najbolji uz ovaj postupak

Mnogi prave grešku preskakanjem faze prokuvavanja, što dovodi do toga da krompiri spolja zagore, a iznutra ostanu tvrdi. Kratkotrajno termičko tretiranje u ključaloj vodi menja strukturu skroba, stvarajući nevidljivi zaštitni sloj koji sprečava upijanje previše masnoće.

Zahvaljujući ovom koraku, mladi krompirići dobijaju idealnu teksturu:

Savršeno hrskava korica

Kremasta, mekana unutrašnjost

Ravnomerno pečen ukus

Ovaj proces je presudan ako želite da vaši mladi krompirići dobiju onu restoransku teksturu koja je poput stakla krckava spolja, a iznutra se topi pri svakom zalogaju.

Kada jednom probate ovako pripremljen obrok, više nikada nećete na drugačiji način pržiti ovo povrće.

Kako da ih pravilno ispržite

Zagrejte ulje ili puter (ili kombinaciju za pun ukus) na srednje jakoj temperaturi. Mladi krompirići ne smeju biti pretrpani u tiganju; neka imaju dovoljno prostora da “dišu” kako bi se ravnomerno pekli, a ne kuvali u sopstvenoj pari.

Pržite ih dok ne dobiju zlatno-smeđu koricu, povremeno ih okrenite da se ravnomerno zapeku sa svih strana. Na kraju ih posolite i po želji dodajte malo seckanog belog luka, svežeg peršuna ili grančicu ruzmarina za mediteranski šmek.

Mali bonus trik: Ako želite ekstra hrskavost, pred sam kraj prženja pojačajte vatru na kratko. To će dati korici onaj savršen „zvuk“ prilikom grickanja.

Servirajte ih dok su vreli, jer tada dolaze do izražaja svi oni divni, prirodni ukusi mladog povrća.

Uz malo mašte i ovih nekoliko koraka, ovaj jednostavan prilog postaće zvezda vaše trpeze.

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