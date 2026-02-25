Dodavanjem jedne namirnice, dizano testo postaje mekše, vazdušastije i punije ukusa, spremno za savršena peciva i kiflice.

Savršeno dizano testo uz jedan jednostavan trik – svako ima ovu namirnicu u kući.

Postizanje savršenog dizanog testa često predstavlja izazov, ali dodavanje jedne jednostavne namirnice može u potpunosti promeniti teksturu i ukus istog. Krompir u receptu čini dizano testo mekšim i vazdušastijim, istovremeno zadržavajući vlagu i dajući lepšu strukturu.

Sastojci za savršeno dizano testo

450 g krompira

550 g brašna

150 g šećera

1 jaje

50 g maslaca

150 ml jogurta

2 kašičice suvog kvasca

1,5 kašičica soli

1 šoljica sirćeta

Priprema testa

Krompir dobro oprati i skuvati u kori. Nakon što se ohladi, oljuštiti, iseći na komade i zgnječiti sa malo maslaca. U pire dodati kvasac, šećer, jaje, so i ocat, zatim zaliti jogurtom i dobro promešati. Dodati brašno i zamesiti glatko, mekano testo. Posudu nauljiti i pokriti folijom, ostaviti oko sat vremena da se testo digne.

Oblikovanje i pečenje

Naraslo testo oblikovati u željena peciva ili kiflice. Po želji dodati nadjev po ukusu, a pre pečenja premažiti rastopljenim maslacem. Peći dok ne dobije zlatnu koricu i mekanu unutrašnjost.

Saveti za najbolje rezultate

Krompir poboljšava teksturu i vlagu, čineći dizano testo prozračnijim i mekšim.

Sirće pomaže u razvijanju glutenske mreže, što doprinosi vazdušastoj strukturi.

Testo može da se koristi za različite vrste peciva, od kiflica do pogača.

Dodatno za kraj

Dizano testo postaje jednostavno savršeno uz jedan mali trik – krompir. Ovaj recept garantuje mekana, vazdušasta i ukusna peciva koja mame na prvi zalogaj, idealna za sve prilike.

