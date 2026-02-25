Dodavanjem jedne namirnice, dizano testo postaje mekše, vazdušastije i punije ukusa, spremno za savršena peciva i kiflice.
Savršeno dizano testo uz jedan jednostavan trik – svako ima ovu namirnicu u kući.
Postizanje savršenog dizanog testa često predstavlja izazov, ali dodavanje jedne jednostavne namirnice može u potpunosti promeniti teksturu i ukus istog. Krompir u receptu čini dizano testo mekšim i vazdušastijim, istovremeno zadržavajući vlagu i dajući lepšu strukturu.
Sastojci za savršeno dizano testo
- 450 g krompira
- 550 g brašna
- 150 g šećera
- 1 jaje
- 50 g maslaca
- 150 ml jogurta
- 2 kašičice suvog kvasca
- 1,5 kašičica soli
- 1 šoljica sirćeta
Priprema testa
Krompir dobro oprati i skuvati u kori. Nakon što se ohladi, oljuštiti, iseći na komade i zgnječiti sa malo maslaca. U pire dodati kvasac, šećer, jaje, so i ocat, zatim zaliti jogurtom i dobro promešati. Dodati brašno i zamesiti glatko, mekano testo. Posudu nauljiti i pokriti folijom, ostaviti oko sat vremena da se testo digne.
Oblikovanje i pečenje
Naraslo testo oblikovati u željena peciva ili kiflice. Po želji dodati nadjev po ukusu, a pre pečenja premažiti rastopljenim maslacem. Peći dok ne dobije zlatnu koricu i mekanu unutrašnjost.
Saveti za najbolje rezultate
- Krompir poboljšava teksturu i vlagu, čineći dizano testo prozračnijim i mekšim.
- Sirće pomaže u razvijanju glutenske mreže, što doprinosi vazdušastoj strukturi.
- Testo može da se koristi za različite vrste peciva, od kiflica do pogača.
Dodatno za kraj
Dizano testo postaje jednostavno savršeno uz jedan mali trik – krompir. Ovaj recept garantuje mekana, vazdušasta i ukusna peciva koja mame na prvi zalogaj, idealna za sve prilike.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com