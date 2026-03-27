Ne potapajte u mleko: Džigericu pre prženja pospite samo ovim i ostaće sočna i mekana

Savršeno mekana džigerica zahteva jednostavnu promenu navika u kuhinji. Umesto dugog mariniranja, primenite ovaj jeftin trik već danas!

Džigerica vam uvek ispadne suva i žilava? Mnogi kažu da je jedino rešenje da je ostavite u mleku preko noći, ali ko ima vremena za to. Dobra vest? Savršeno mekana džigerica može da se dobije mnogo brže, bez tog čekanja. Postoji nekoliko trikova koji menjaju sve i znatno skraćuju pripremu.

Zaboravite stare metode. Probajte drugačije i uverićete se da priprema džigerice uopšte ne mora biti komplikovana – čak i kada imate samo pola sata za ceo ručak.

Zašto je soda bikarbona tajna za pripremu džigerice

Držanje džigerice u mleku služi da izvuče gorčinu i omekša meso. Ali evo fazona – obična soda bikarbona radi isto, samo mnogo brže.

Soda blago menja površinu mesa i sprečava da se proteini stegnu čim dotaknu vrelinu. Rezultat? Džigerica ostaje sočna i meka.

Evo šta da uradite:

Pre prženja pospite komade sa malo sode bikarbone. Protrljajte dobro prstima i ostavite 15 minuta – ni manje, ni više. Posle toga dobro isperite pod hladnom vodom i obavezno osušite papirnim ubrusima.

Mokra džigerica pravi vatromet od masnoće po kuhinji, a meso neće dobiti onu lepu, hrskavu koricu.

Kako ispržiti džigericu da ostane mekana?

Sirovu džigericu pospite sodom bikarbonom i ostavite 15 minuta. Zatim je temeljno isperite vodom i osušite ubrusom. Pržite je na jakoj vatri najviše po dva minuta sa svake strane. Posolite je isključivo na samom kraju pripreme.

Nauka iza trika: Zašto soda menja teksturu mesa

Ovaj kulinarski postupak nije samo mit koji se prepričava među domaćicama, već proces koji ima snažnu naučnu podlogu. Povećanje alkalnosti mesa dovodi do opuštanja vlakana i omogućava zadržavanje veće količine prirodne tečnosti tokom izlaganja visokim temperaturama.

Kako navodi studija objavljena u eminentnom časopisu „Meat Science“, istraživanje o uticaju natrijum-bikarbonata na mekoću svinjskog mesa potvrđuje da tretiranje ovim prahom može prepoloviti tvrdoću vlakana u poređenju sa netretiranim komadima.

Promena strukture mesa dešava se jednim delom i zbog oslobađanja ugljen-dioksida tokom procesa termičke obrade, koji dodatno razmekšava unutrašnje tkivo. Zbog ovoga je trik za mekanu džigericu sa sodom apsolutno pouzdan izbor kada želite brze, a vrhunske rezultate na trpezi.

Ključna pravila da savršeno mekana džigerica uspe baš svaki put

Čak i kada primenite sodu bikarbonu, prženje džigerice zahteva da obratite pažnju na način na koji tiganj, masnoća i toplota komuniciraju sa mesom. Pridržavajte se ovih presudnih detalja kako biste izbegli početničke greške:

Ne secite komade previše tanko. Optimalna debljina svakog odreska je oko jedan centimetar, kako bi sredina ostala ružičasta i sočna.

Tiganj mora biti vreo pre nego što u njega spustite meso na ulje ili domaću svinjsku mast.

Nikada nemojte pretrpavati posudu. Ostavite dovoljan razmak između komada kako bi se lepo pržili, umesto da se dinstaju u sopstvenom soku.

Okrećite meso isključivo jednom. Izbegavajte stalno bockanje i pritiskanje viljuškom, jer tako gubite najukusnije sokove.

Ako primenite sve ovo, savršeno mekana džigerica vam je zagarantovana. Ključ je u brzini – džigericu treba pržiti kratko na jakoj vatri, nikako da se suši i mrcvari na ringli. Ako je predugo držite, ni soda bikarbona neće pomoći.

I još nešto: ne solite meso pre prženja. So izvlači vlagu i džigerica postaje tvrda. Solite tek na kraju.

Jeste li i vi pravili ovu grešku?

Kada se tačno soli pržena džigerica?

Džigericu solite isključivo kada je potpuno pržena i sklonjena sa šporeta. Soljenje sirovog mesa izvlači vlagu i nepovratno ga čini suvim i tvrdim.

Da li se ovaj trik za mekanu džigericu odnosi i na pileće meso?

Sodu bikarbonu možete bez problema koristiti i za pileću džigericu. Postupak je isti, ali je vreme delovanja dovoljno skratiti na desetak minuta.

Koji je najbolji prilog uz ovako pripremljenu džigericu?

Klasičan dinstani crni luk, kremasti pire krompir ili osvežavajuća kupus salata predstavljaju savršen izbor koji balansira bogat ukus prženih iznutrica.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com